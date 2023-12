Hulk Hogan: «LA Knight tiene la vieja escuela, me encanta»

LA Knight ha estado ganando una atención dentro del roster principal de WWE, no solo por sus habilidades en el ring, sino por su estilo distintivo que ha evocado comparaciones con leyendas como The Rock y Steve Austin.

Hulk Hogan, una de las figuras icónicas del deporte, ha compartido su visión sobre el ascenso meteórico de Knight, expresando su admiración por el glaidador.

«Me encantaría estar con el nuevo chico en escena, LA Knight. Se está volviendo demasiado grande, demasiado rápido, es una superestrella en ascenso y me gusta muchísimo. Me encanta verlo en televisión», compartió Hogan en una reciente entrevista.