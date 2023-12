«Según lo que hemos escuchado, en Raw nunca ha habido planes creativos importantes para Odyssey Jones. Aunque no sabemos por qué, había sido seleccionado para la marca.» Esta información publicamos en SÚPER LUCHAS en agosto sobre Odyssey Jones. Desde entonces, perdió con Bron Breakker en Superstar Spectacle 2023 en septiembre y en diciembre se unió dos veces a Cameron Grimes contra Grayson Waller y Austin Theory en dos house shows. Nada más. De momento, fue ascendido a Raw para nada.

► Braun Strowman alaba a Odyssey Jones

Pero a alguien tuvo que impresionar dentro de la compañía para que lo llevaran al elenco principal. Pero en realidad no tenemos información en este sentido, por lo que hablemos de alguien de quien sí sabemos que está impresionado con él: Braun Strowman. En su reciente entrevista con Sportskeeda, The Monster of All Monsters califica a The Future Favorite como el luchador más fuerte de WWE cuando le preguntan por quién cree que es el fortachón principal en la compañía en estos momentos.

«Mark Henry, sin duda, cuando estaba con la compañía. En este momento, hay mucho talento joven increíble que está surgiendo y que es realmente fuerte. Odyssey Jones, que acaba de llegar a la plantilla principal, es un chico grande, y estoy ansioso por ver lo que es capaz de hacer en los próximos años. Realmentoe está perfeccionando sus habilidades y su oficio. Lo está entendiendo. Es agradable tener a alguien más que sea grande porque me gusta meterme allí, como dijo Big E, hombres grandes y carnosos dando golpes, vende boletos y atrae audiencia. Así que, Odyssey, sigue trabajando, chico».

Entendemos que lo sabe por el tiempo que han compartido en el gimnasio en el Performance Center porque en realidad Strowman nunca ha luchado con Jones. En cambio, sí que lo hizo con Mark Henry en varias ocasiones, incluyendo dos manos a mano, uno en Raw el 13 de febrero de 2017 y otro en un evento no televisado. Con Big E compartió muchas veces las cuerdas pero nunca tuvieron una lucha invidual.