Tras lograr la hazaña de conquistar por tercera ocasión consecutiva la «World Tag League 2023», Bishamon nominó a sus retadores para Wrestle Kingdom 18.

► Habrá doble lucha de campeonato de parejas

Hirooki Goto y YOSHI-HASHI se llevaron el torneo de parejas de New Japan Pro Wrestling, siendo la tercera ocasión consecutiva que lo consiguen. Pero además es la primera vez que los vencedores son también los monarcas de la categoría.

Por tal motivo, Bishamon ganaron el derecho de elegir a sus retadores para la magna función de «Wrestle Kingdom 18» el 4 de enero en el Tokyo Dome.

El día de ayer, 11 de diciembre, se realizó la conferencia de prensa, donde ambos luchadores hicieron su declaración, donde solicitaron volver a enfrentar a Guerrillas of Destiny (Hikuleo y El Phantasmo), sus rivales en la gran final en la World Tag League 2023.

Este petición tiene su fundamento en que Guerrillas of Destiny son los actuales poseedores del Campeonato de Parejas de Peso Abierto STRONG, por lo que la oportunidad titular estará condicionada en que tendrán que exponer este cetro y la pareja triunfadora en el Tokyo Dome, se llevará todo.

Con la adición de este duelo de campeonato, la cantidad de combates del cartel se incrementa a ocho, tal como se ve a continuación:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 18 IN TOKYO DOME», 04.01.2024

Tokyo Dome

– IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Drilla Moloney & Clark Connors (c) vs. TJP & Francesco Akira

– IWGP Tag Team Title & STRONG Openweight Tag Team Title: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI (c, IWGP) vs. El Phantasmo & Hikuleo (c, STRONG)

– IWGP Jr. Heavyweight Title: Hiromu Takahashi (c) vs. El Desperado

– NJPW World TV Title: Zack Sabre Jr. (c) vs. Hiroshi Tanahashi

– NEVER Openweight Title: Shingo Takagi (c) vs. Tama Tonga

– IWGP Global Heavyweight Title, 3 Way Match: Will Ospreay (c) vs. Jon Moxley vs. David Finlay

– Special Singles Match: Kazuchika Okada vs. Bryan Danielson

– IWGP World Heavyweight Title: SANADA (c) vs. Tetsuya Naito

