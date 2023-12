WWE lanzará pronto ‘Braun Strowman: Waukesha Strong’

«(…)Todavía no sé cuándo regresaré; si pudiera regresar en el Rumble, sería genial. Pero como dije, estoy a merced de los médicos y lo que dicen. Los estoy escuchando porque esta fue una lesión muy seria que sufrí. Así que lento y constante es el proceso y la empresa está muy detrás de mí y todo (…)». Braun Strowman compartía esta actualización sobre su recuperación recientemente.

Últimamente, hemos estado hablando bastante del Monstruo entre Monstruos, desde que Chad Gable puede ser Campeón Mundial en la WWE hasta que Odyssey Jones es el luchador más fuerte de la empresa. Hoy lo hacemos nuevamente por el próximo -tanto como este viernes- lanzamiento de su documental ‘Braun Strowman: Waukesha Strong’. Además de la fecha de estreno, F4Wonline nos informan de todo:

La WWE ha anunciado que ¡Braun Strowman: Waukesha Strong’ se estrenará a las 10 a.m. hora del este este viernes (15 de diciembre). El documental estará disponible en Peacock en Estados Unidos y en la WWE Network en todo el resto del mundo.

«El viernes, se emitirá un documental especial en el que Braun Strowman visita Waukesha, ya que ‘Braun Strowman: Waukesha Strong’ estará disponible a la carta a las 10 a.m. ET», escribió la WWE.

El documental se centrará en cómo Strowman (Adam Scherr) ha ayudado a las víctimas del ataque al desfile navideño de Waukesha en noviembre de 2021. En un SmackDown de enero pasado, Strowman llevaba botas personalizadas en honor a Jackson Sparks, un niño de ocho años que fue asesinado en el ataque. Strowman se asoció con los Green Bay Packers para crear las botas y subastarlas con fines benéficos.

Braun Strowman teamed up with the #Packers to create custom boots to honor a young fan who was a victim in the Waukesha Christmas Parade tragedy.

He'll wear the boots this Friday on @WWE #SmackDown in Green Bay & auction them off to benefit those affected.@Adamscherr99 pic.twitter.com/4GPbKA11O0

— Green Bay Packers (@packers) January 12, 2023