Jake Paul, abierto destronar a Logan Paul en WWE

«(…) Creo que la llegada de Jake a WWE es inevitable. Hermano, yo también necesito un linaje, Roman Reigns ya obtuvo el suyo, ¿en dónde está el mío?». Esto decía Logan Paul en octubre de 2022. Previamente, The Problem Child comentaba esto: “(…) Creo que podríamos convertirnos en los campeones de la WWE, no creo que nadie pudiera vencernos”. Y más recientemente, en agosto, Maverick volvía a hablar de ello:

«Estoy muy preocupado. Sí, pero sabes que es terco, violento y le gusta pelear con la gente. Lo llevaré al universo cuando pueda, lo involucramos en el combate contra Roman Reigns. Dejó fuera a ambos Usos. Es tan emocionante que podamos cruzar nuestras historias y estar entrelazados en nuestras vidas, ejecutando estas tramas paralelas«.

► Jake Paul amenaza a Logan Paul

Parece cuestión de tiempo que los hermanos Paul se unan como equipo en WWE. No obstante, en esta ocasión no hablamos de esa posibilidad sino de que sean oponentes. Esto también podría suceder, ¿por qué no? De momento, Jake está abierto a tomar ese camino e ir a por el Campeonato de Estados Unidos que tiene Logan. Así lo adelanta en su reciente entrevista con The Miami Herald.

«Sí, estoy listo. Hagámoslo, Logan. Hagámoslo.»

Sin embargo, por ahora, Jake Paul está todavía enfocado en el boxeo. El próximo 15 de diciembre va a pelear con Andre August en la estelar del evento Most Valuable Prospects IV en el Caribe Royal Hotel en Orlando, Florida. Será su primer combate fuera de PPV; él ha explicado que ahora no busca el éxito económico sino ganar experiencia. Ello después de haber derrotado a Nate Díaz en su anterior visita al cuadrilátero.

Full Main Card for #PaulAugust

Friday 730pm ET live on @daznboxing pic.twitter.com/VkFg6nqePZ — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) December 11, 2023

En cuanto a Logan Paul, no se sabe cuando aparecerá de nuevo en WWE, pero ya tendría oponente -a falta de que se confirme- en el primer Premium Live Event de 2024.