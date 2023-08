Logan Paul: «Traeré a Jake a WWE cuando pueda»

«La historia se está desarrollando frente a los ojos de todos en vivo… Jake y Logan están haciendo historia mientras hablamos en este momento. Y creo que la llegada de Jake a WWE es inevitable. Hermano, yo también necesito un linaje, Roman Reigns ya obtuvo el suyo, ¿en dónde está el mío?». Esto decía Logan Paul en octubre de 2022. Desde que comenzó a luchar en WWE, se ha hablado de cuando Jake Paul lo hará también. Él mismo lo ha hecho: “Tal vez algún día, simplemente no puedo lesionarme en este momento saltando de la cuerda superior. Eso podría ser interesante. Creo que podríamos convertirnos en los campeones de la WWE, no creo que nadie pudiera vencernos”.

Pero es una incógnita cuando realmente va a suceder pues The Problem Child está desarrollando una carrera en el boxeo; el pasado sábado, la misma noche de SummerSlam, donde The Maverick venció a Ricochet, él hizo lo propio con Nate Díaz en un combate; Logan quiso ser la primera lucha del Premium Live Event para poder estar con su hermano en su pelea; es más, incluso tuvo una él con un fan durante la velada. Por cierto, se espera un segundo encuentro Paul vs. Díaz, pero en MMA.

Aún así, Logan sigue pretendiendo que Jake se convierta en una WWE Superstar, como apunta en The Stephen A. Smith Show:

«Estoy muy preocupado. Sí, pero sabes que es terco, violento y le gusta pelear con la gente. Lo llevaré al universo cuando pueda, lo involucramos en el combate contra Roman Reigns. Dejó fuera a ambos Usos. Es tan emocionante que podamos cruzar nuestras historias y estar entrelazados en nuestras vidas, ejecutando estas tramas paralelas«.

Y con la edad de ambos, el carisma que tienen, y si Jake Paul tiene tanto talento y dedicación a la lucha libre como Logan Paul, pueden ser un equipo realmente interesante en el McMahon Empire. Quizá nunca se enfoquen en las cuerdas al cien por ciento pero veremos qué les depara el futuro a los hermanos.

"I'M GETTING IN THE RING!"@jakepaul joined the #WrestleMania Kickoff panel and made quite the scene… 😳 pic.twitter.com/50coG6CcZI

— WWE (@WWE) April 2, 2022