Si los fans apoyan a Baron Corbin… Suena tan difícil que ocurra. Ahora, otras cosas más locas se han visto (CM Punk de vuelta en WWE…). Hablando recientemente en NotSam Wrestling, The Lone Wolf comentaba que si recibe ese apoyo podría ser el adecuado para ir a por Roman Reigns mientras se lamentaba por perderse WrestleMania el año pasado.

«Esa es mi motivación ahora. Quiero eso. Quiero ese puesto. Creo que la gente lo quiere de mí. Es el momento más extraño de mi carrera cuando mis redes sociales no están llenas de gente criticándome. Especialmente con lo de Bron, me estaban aplaudiendo. Lo mismo con Gable [Steveson], enormes ovaciones. La ovación de pie en Francia es algo que nunca olvidaré en mi vida. Creo que la gente también quiere ver ese éxito para mí. Igual que Miz, como Miz ha pagado estas deudas siempre. Pero luego miras su currículum y es dos veces campeón de Grand Slam. Estoy pensando, no, amigo, es mi turno [risas]. Ya tienes suficiente».

«Tu chico estaba siendo aplaudido [risas]. Un mundo extraño en el que vivimos ahora cuando Baron Corbin recibe aplausos. Me encanta. Solo porque va en contra de lo que se supone que debería estar sucediendo. A veces, quiero ese anarquía, ese caos, esa locura. ¿Sabes qué, si la gente comienza a amar lo que hago y realmente se pone detrás de ello, podría ser el chico que se enfrente a Roman Reigns porque él necesita a alguien así? Sería un cambio divertido.

«La última vez que trabajé con Roman, le estaba echando comida para perros. No fue un momento divertido para él. También casi vomité con la comida para perros. Pero sería un giro. Él la está rompiendo ahora, pero si la gente me apoya, casi sentiría, y aquí está la razón por la que me gusta, es fresco. Se siente nuevo. Cuando están detrás de mí, es como, amigo, no es la misma persona que viste. Cuando estábamos haciendo lo de Vagabundo Corbin, Sad Corbin, empezaron a cambiar y a sentir lástima por mí. Pero ahora es como que están emocionados por mí«.