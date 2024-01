WWE permitiría el uso de sangre sin censura

Sin duda alguna, el permitir que haya sangre en la lucha libre profesional, en 2023, es un tema polémico. Muchos hombres como Mick Foley, que se hicieron famosos estando en luchas hardcore llenas de sangre, aseguran que ya esos tiempos pasaron.

Pero, parece ser que ahora WWE ha tomado la decisión de volver a hacer uso sin limitación ni censura alguna de la sangre. Lo vimos en el primer Raw del 2024, cuando Nia Jax volvió a romperle la cara a Becky Lynch ya la dejó sangrando.

Así las cosas, según dijo Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, parece ser que la política de Vince McMahon de limitar al máximo la sangre en los shows semanales de WWE, quedaría en el pasado bajo la nueva administración de TKO y de Triple H como Director Creativo de Contenido WWE. Estas fueron las palabras de Meltzer:

«¡No solo hubo sangre en esta lucha, sino que fue obviamente sangre a propósito, y le dieron realce a que Becky Lynch sangró! Usaron la expresión coloquial de que era una ‘carnicería’ durante la lucha. Por mucho tiempo, evitaban mostrar sangre.

«Solo lo hacían en ocasiones especiales, como en una gran lucha en un evento premium, con Brock Lesnar o algo así, pero esto fue en la tele, hicieron primeros planos de la sangre y hablaron de la sangre. Así que toda esa onda de que el que la otra empresa mostrara sangre era malo para la lucha libre, quedó atrás… Bueno, al menos, por ahora. Parece que cambiaron de opinión anoche».

Habrá que esperar para ver realmente qué tan recurrente se vuelve el uso de la sangre en WWE. Si acaso la estaremos viendo casi que en cada show, como ocurre en AEW, en especial, cuando lucha Jon Moxley. También hay que tener en cuenta que ahora los dueños mayoritarios de WWE es Endeavor y Ari Emanuel,t ambién dueño de TKO y de UFC, empresa de MMA en donde la sangre es pan de cada día.

HOLY SHIT! Becky Lynch was knocked OUT COLD & PINNED by Nia Jax! pic.twitter.com/xi281LPnCx

— She’s knocked OUT! (@SheIsKnockedOut) January 2, 2024