Sammy Guevara: «Si pudiera cambiar algo en AEW…»

Santana y Ortiz se separaron oficialmente a principios de este año, con el primero derrotando al segundo en el episodio de Rampage del 27 de octubre. No obstanteno ha luchado en la televisión de AEW desde su victoria. Sí que lo ha estado haciendo en otros sitios, de hecho, es el Campeón de Peso Completo HOG. De la misma manera, su excompañero de equipo ha estado trabajando en promociones independientes. No parece que All Elite Wrestling tenga un plan para ninguno de los dos actualmente.

► Santana y Ortiz, campeones

Y mucho menos que algún día vayan a volver a juntarse para reformar el que fuera uno de los mejores equipos del mundo. Aunque eso nunca pudieron mostrarlo del todo en la empresa Khan, pues nunca fueron Campeones Mundiales de Parejas. Y si bien estuvieron en varios combates para determinar a nuevos retadores, solo lucharon el título en una ocasión, cuando enfrentaron a los entonces monarcas The Young Bucks en el episodio de Dynamite del 17 de febrero de 2021.

Justamente eso sería lo que cambiaría Sammy Guevara de AEW si pudiera, según expone en Insight with Chris Van Vliet:

«Me encantan esos tipos. Si pudiera cambiar algo en AEW, los habría hecho campeones en pareja. Sé que ya no están formando equipo. Quizás algún día vuelvan a estar juntos. Son tan geniales juntos, especialmente dentro del Inner Circle. Poder formar equipo con esos tipos, son muy geniales fuera del ring y son unos auténticos guerreros en el cuadrilátero. Les tengo mucho respeto».

The Spanish God tampoco ha ganado nunca dicho cinturón, aunque sí tres veces el Campeonato TNT. Él acaba de volver a la programación de AEW después de sufrir una conmoción cerebral y su primer combate será mañana sábado 30 de diciembre en Worlds End, el último PPV en 2023.