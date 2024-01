El mismo salario: WWE, un mes; WCW, una semana

Una de las diferencias entre WWE y WCW, por la cual muchos dejaron la primera por la segunda, eran los salarios, astronómicos en World Championship Wrestling. Kevin Nash o el lamentablemente fallecido Scott Hall dieron buena cuenta de ello a lo largo de los años. También del hecho de que el calendario era más liviano. ¿Ganar más trabajando menos? ¿Dónde me apunto?

Hablando recientemente en The Spotlight, ha sido Ernest «The Cat» Miller, una pieza habitual de la televisión de la empresa de Ted Turner en los últimos años de la misma antes de su cierre en 2001, quien se ha acordado de ello, de cómo lo que le ofrecían mensualmente en WWE lo ganaba en WCW en una semana.

#OnThisDay in 1999: WCW Bash at the Beach PPV: Ernest Miller defeated Disco Inferno. pic.twitter.com/gXYhVDQ0NS — Allan (@allan_cheapshot) July 11, 2023

► Salarios en WWE y WCW

«Durante esos cuatro o cinco años en WCW, gané una cantidad impresionante de dinero. Hice lo suficiente como para decir: ‘Esto es suficiente, puedo dejar la lucha libre ahora’. Cuando decidieron vender a la WWE, me pagaron otros tres años solo por quedarme en casa. Tuve tres años de pago. Eso fue dinero suficiente de la lucha libre como para poder regresar, enseñar karate, tener dinero apartado para la jubilación y todo. De la nada, Johnny Ace [John Laurinaitis] me llamó y dijo: ‘Debes venir a la WWE. Hay una oportunidad aquí. Creo que les gustarás aquí’. Yo dije: ‘No sé si eso es lo que quiero hacer. Si les gusto, saben quién soy’. Johnny Ace dijo: ‘Vince [McMahon] no sabe quién eres’. ‘Vince sabe quién soy’.

«Hablamos un par de veces más. Me ofrecieron una oferta bastante baja, no era mucha dinero, no lo suficiente como para hacerme ir allí y ser feliz. Eran alrededor de $220,000 al año. Estaba ganando eso en un solo mes en WCW. Le dice que era un salario bajo y me contestó que podía aumentarlo con los PPV y todas esas cosas que solía recibir en WCW, que si alcanzaba cierta audiencia, obtendría un aumento, un poco más de dinero. Me convenció. Le dice: ‘Voy a ir para poder decir que trabajé en las dos compañías más grandes de la lucha libre'».