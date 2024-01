Kurt Angle: «No debí hacerle caso a Vince McMahon»

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, sin duda tuvo una carrera bastante destacada. No solo por sus grandes lucahs en el ring, sino por sus interesantes y divertidos segmentos y promos que tuvo que hacer durante su paso por WWE en distintas etapas, aunque también, muchos de ellos, controversiales.

Sin embargo, ahora, a sus recién cumplidos 55 años de edad, Angle asegura que siente remordimiento y se arrepiente de haberle hecho caso a Vince McMahon, quien le dio instrucciones para realizar promos que hoy en día se consideran bastante inapropiadas, más allá de que en la época no lo fueran tanto.

► Kurt Angle se arrepiente de sus controversiales promos en WWE

Así lo reveló recientemente a un fan en una sesión de preguntas y respuestas de la Steel City Con. Esta fue la sincera respuesta de Angle:

«Mira, di un montón de cosas en esa época. Fue cuando estaba soltando un promo sobre Rey Mysterio, el promo donde dije que me gustaba jugar con los muchachos…

«Hice esto como tres veces, metí la pata y dije algo pervertido. Así se convirtió en un meme y a los fanáticos les encantó… En esa época dije un montón de cosas, hasta dije que no me gustaban los negros.

«Dije unas locuras que Vince McMahon me hizo decir y simplemente no volaría hoy en día. Ese fue uno de los promos que ofendió a la gente y yo lo disfruté. ¿Fue gracioso?… Lamentablemente, no. Dije lo que Vince McMahon me dijo que dijera y probablemente debería haber refutado algunas cosas, sí. Lamento algunas cosas, sí».