Durante el evento pague-por-ver de WWE Armageddon 2000, Kurt Angle defendió el Campeonato WWE en una lucha de seis hombres en Hell in a Cell ante Steve Austin, Triple H, The Undertaker, Rikishi y The Rock. En el más reciente The Kurt Angle Show, el WWE Hall of Famer rememora aquel mítico combate.

Sobre su reacción al enterarse de que participaría en una lucha Hell in a Cell:

«No lo sabía, pero sabía que algo estaba en marcha porque seguían teniendo estas luchas, luchas de contendientes número 1 y estas luchas de equipos con los seis. Simplemente sabías que algo iba a suceder. Simplemente no me lo dijeron hasta unas dos o tres semanas antes del evento. No, no tenía ni idea. Y cuando me enteré, estaba nervioso como el infierno.

«No, pensé, ‘Oh mi*rda, tengo que trepar esa jaula’. Recuerdo cuando Mick Foley fue lanzado desde allí unos años antes, y sabía que íbamos a tener que hacer algo tan loco como eso, y no quería ser parte de eso. Y no lo fui, gracias a Dios. Dijeron, ‘¿Quién quiere hacer la locura?’ Y yo no levanté la mano. Creo que Rikishi levantó la mano y Triple H también, y creo que eso fue todo. Los otros cuatro no levantamos la mano.»

Sobre enterarse de que sería una lucha Hell in a Cell de seis hombres: «Nunca había estado en ese tipo de lucha. Nunca había estado en una jaula, y mucho menos con seis tipos en una sola lucha. Y sabía que, ya sabes, el tiempo es todo en esas luchas porque no quieres tropezar con los spots de los demás. Así que ibas a tener seis tipos en el ring. Iban a haber dos en una área, dos en otra área y dos en otra área. Tenías que planificar tus spots correctamente, en qué orden iban a ir ustedes, y es realmente complicado. Todo se trata de tiempo.»

Sobre si recibió consejos de Mick Foley: «Irónicamente no, él no estuvo involucrado en absoluto. Pero sabíamos que teníamos que hacer un spot loco. Y esto fue en particular por lo que Mick Foley hizo en el pasado. Y ya sabes, cuando la WWE hace algo loco, los fanáticos esperan que lo hagan una y otra vez. Así que quedas atrapado en esa maldición de tener que hacer continuamente algo loco. Y lo que hizo Mick, nadie lo igualará. Incluso lo que hizo Rikishi en ese evento de pago por visión, el evento de pago por visión en el que estuve. Sí, ni siquiera se acercó a lo que hizo Mick. Rikishi tuvo una caída controlada, un chokeslam hacia atrás en un camión con un montón de acolchado. Mick fue arrojado de cabeza desde la jaula y aterrizó en una mesa.»

Sobre si hicieron ensayos antes: «Sí, pudimos trepar y sentirnos en la parte superior, porque la parte superior no es el lugar más estable para estar. Si recuerdas, Mick Foley cayó hacia atrás un par de años antes. Así que todos queríamos sentirlo, subirnos y caminar sobre él y asegurarnos de que fuera resistente. Hicimos algunos ensayos de los spots que íbamos a hacer. Creo que Undertaker iba a darme un chokeslam a mí o a alguien allí en la jaula. Y luego querían ensayar el spot con Rikishi. Así que nos familiarizamos con todo. Lo caminamos todo, nos aseguramos de que nuestro timing fuera perfecto. Y ya sabes, en ese momento, nosotros —The Undertaker y yo— solo estábamos trabajando porque venía este spot con Austin y Triple H, así que teníamos que asegurarnos de no interferir en los spots del otro. Cada uno tenía un momento específico para hacerlo, y lo hicimos en ese tiempo.»