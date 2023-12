Habrá Ultimate X de Knockouts en TNA Hard To Kill

Cuando hablamos de crear una identidad propia a través de combates, TNA supone una de las promotoras que logró con más brillantez tal propósito en sus inicios. Ahí está el Ultimate X, «gimmick match» tan característico del producto, que no podía faltar dentro del cartel de Hard To Kill 2024, cita que marcará el regreso oficial de TNA.

Hoy, la empresa anuncia que veremos un combate Ultimate X en dicho PPV, pero no con luchadores, sino con luchadoras. He aquí la previa compartida por TNA.

El primer Ultimate X de Knockouts tuvo lugar en Hard To Kill 2022. Tasha Steelz logró imponerse a Chelsea Green, Jordynne Grace, Rosemary, Alisha Edwards y Lady Frost, consiguiendo una oportunidad por el Campeonato Mundial Knockouts que entonces portaba Mickie James.

Menos de un mes ya hasta la celebración de TNA Hard To Kill 2024, el 13 de enero, desde el Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU). Con el encuentro que nos ocupa, así queda de momento el cartel del PPV.

BREAKING: For only the second time in history, the Knockouts will compete in Ultimate X at #HardToKill on January 13 LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas!



