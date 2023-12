Durante el WWE RAW de esta semana, Drew McIntyre y Seth Rollins compartieron un segmento de cara a su lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo en el programa del 1 de enero.

The Scottish Warrior felicitó a The Visionary por decirle la verdad a CM Punk, «como hace el líder de un vestuario», para después mostrarse empático señalando que sabe de primera mano los sacrificios que tanto él como su esposa, Becky Lynch, deben hacer para triunfar en la WWE.

Sin embargo, toda la emotividad terminó cuando el retador atacó al campeón para terminar el encuentro.

World Heavyweight Champion @WWERollins and @DMcIntyreWWE have a score to settle!#WWERaw pic.twitter.com/vBxotbTK2X

— WWE (@WWE) December 19, 2023