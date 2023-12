WWE RAW 18 DE DICIEMBRE 2023 .— Judgment Day está en problemas. Apenas perdió Dominik Mysterio el Campeonato Norteamericano NXT y ahora el grupo de villanos podría perder otro título, el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, el cual poseen Finn Bálor y Damian Priest. Sus retadores son dos jóvenes que apenas llegaron de NXT y que han subido como la espuma, los Creed Brothers (Julius Creed y Brutus Creed). ¿Podrán Bálor y Priest retener el oro o el Judgment Day sufrirá otro descalabro? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Wells Fargo Arena, en Des Moines, Iowa.

Y no será el único título de duplas que se defienda, pues las Campeonas de Parejas WWE, Chelsea Green y Piper Niven, expondrán sus coronas ante Katana Chance y Kayden Carter, quienes buscan consagrarse.

Por si fuera poco, Gunther volverá a exponer el Campeonato Intercontinental WWE ante The Miz. Si Miz pierde, no podrá volver a desafiar a Gunther.

Además, Seth Rollins tiene un mensaje para Drew McIntyre de cara a su duelo titular, el cual se llevará a cabo el 1 de enero.

WWE Raw 18 de diciembre 2023

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro

The Judgment Day llegaron al ring y Priest y Bálor empezaron promocionando su combate contra The Creed Brothers, mientra que Rhea se refirió a Ivy Nile y prometió castigarla, a la vez que en el 2024 continuarán dominando.

Dominik intentaba hablar pero fue interrumpido. Sin embargo, R-Truth llegó para quejarse de que no lo invitaron y se consideró a sí mismo un miembro de The Judgment Day, indicando que la paliza recibida la semana pasada fue su «iniciación», mientras le dijo a Priest que no era verdad que le cayera mal.

JD amenazó a Truth con salir del ring, pero el veterano dijo que estaba con ganas de darle una paliza a alguien y JD se le puso en frente. Sin embargo, planteó una lucha callejera contra el irlandés, aunque JD le recordó que ya estaba programado y lucharán en este momento, mientras le recordaba que no era parte del grupo.

Truth le planteó a JD que el que pierda se irá de The Judgment Day y a Priest le gustó la idea.

WWE RAW 18 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Creed Brothers 1. Pelea callejera: R-Truth vs. JD McDonagh Truth inició con bastante ímpetu y pretendía rápidamente liquidar a su rival, pero JD se repuso y tomó el control, mientras los demás miembros de The Judgment Day excepto Dominik salían de escena. JD intentó atacar con un palo, pero Truth lo esquivó y tomó el control castigando a su rival con cuanto objeto encontraba. Truth intentó saludar a Dominik, pero este lo estrelló contra el poste. A pesar de eso, Truth seguía en control, pero perdió mucho tiempo armando una mesa y su rival aprovechó para conectarle una patada. Truth se defendía como podía, pero Dominik interfería en favor de su compañero, aunque fue estrellado por el propio Truth, quien utilizó un extintor para cegar a JD. Truth intentó aplicar las movidas de John Cena, y lo consiguió, y continuó en control mientras Dominik veía cómo interferir. JD encontró otra apertura cuando Truth lo había puesto sobre una mesa y buscó aplicarle un suplex. El Final Ambos cayeron sobre la mesa y Truth logró la cuenta de tres. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Entretenido combate, gracias a R-Truth

Contras JD fue dominado más de la cuenta.



Nia Jax llego al ring, pero Becky llegó y quiso intercambiar palabras con ella. Nia anunció que estará presente en Royal Rumble 2024 y le dijo a Becky que ella es quien lleva el dinero a la compañía, pero luego la minimizó. Becky le hizo saber a Nia que le tiene miedo y que, si bien admitió que el puñetazo le ayudó en su carrera, eso ya quedó en el pasado y propuso enfrentarla.

Nia pidió un réferi y aceptó, en primera instancia, ya que luego se arrepintió y le hizo saber que la enfrentará en dos semanas. Luego, se metió con su hija y Becky salió en franca carrera para atacarla, aunque se descuidó y recibió un derechazo.

WWE RAW 18 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Creed Brothers 2. Campeonato Intercontinental WWE: Gunther vs. The Miz Ambos iniciaron forcejeando, y Gunther no perdió tiempo en contraatacar rápidamente con una fuerte ofensiva. Miz no se quedaba atrás e intentó someter a su rival con una cruceta y Gunther pasaba apuros para poder liberarse de la llave. Ambos estuvieron afuera del ring, y Gunther tomó ventaja al aplicar su clásico bombazo. Tras el comercial, el Campeón mantenía el control y ya lucía mucho más confiado con su ofensiva ante un Miz que apenas reaccionaba. Gunther seguía repartiendo machetazos a su rival, pero falló una y se golpeó contra el poste. Miz encontró una apertura y lograría una cuenta de dos al conectar una DDT. Luego, continuaría conectando una serie de patadas, pero Gunther contraatacó y consiguió otro bombazo, pero se quedó corto. Gunther siguió buscando formas de rematar a su rival, pero Miz resistía, mientras el campeón se tomaba su mano lastimada. Miz consiguió su Skull Crushing Finale, pero Gunther lo resistió y el público pedía uno más, aunque fue derribado con un gran lazo. Ambos forcejearon en la cuerda superior y Miz consiguió su remate desde allí, pero Gunther volvió a salir avante y finalmente consiguió una ofensiva que liquidaría a su rival. El Final Bombazo de Gunther Valoración 7.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gran combate. Otra enorme defensa de Gunther.

Contras Resultado predecible. Nada más.



Tras bastidores, Imperium felicito ah Gunther pero este les reclamó que no han hecho nada en el año mientras el hizo todo por ellos. Vinci y Kaiser se desquitaron con Kofi, quien llegó disfrazado de Santa.

Shinsuke Nakamura contó un cuento de pesadilla refiriéndose a los últimos ataques realizados a Cody Rhodes y le dijo que le dará su último combate.

Cody apareció de la nada y atacó al japonés, mientras varios oficiales intentaron separarlos, sin éxito al inicio, aunque sí lograron impedir que rompieran la mesa de comentaristas.

WWE RAW 18 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Creed Brothers 3. Campeonato Femenil de Parejas WWE: Chelsea Green y Piper Niven vs. Kayden Carter y Katana Chance En una división que ha estado estancada, Kayden y Katana buscaban revertir la situación y empezaron dominando a Chelsea, quien tuvo que refugiarse en su compañera, y la historia cambió en favor de Piper Niven. Sin embargo, las retadoras lograron combinarse de buena manera para intentar derribarla, aunque no tuvieron éxito y Kayden casi se llevaba la derrota tras recibir una plancha. Las retadoras recuperaron el ímpetu e incluso obligaron a Piper Niven a impactar accidentalmente sobre su compañera, y llegó el mejor momento para ellas; sin embargo, Piper volvió a poner orden y con su gran fuerza puso en aprietos una vez más a las retadoras, quienes se volvieron a quedar muy cerca de la victoria de no ser por la oportuna intervención de Chelsea Green, quien no pudo conectar el Unprettier. Kayden y Katana volvieron a combinarse y trabajar sobre Chelsea. El Final Plancha de 450 grados de Katana con ayuda de Kayden. Valoración 4.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Merecido logro para Kayden y Katana. Son un buen equipo.

Contras El público reaccionó poco, salvo al final.



WWE RAW 18 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Creed Brothers 4. Akira Tozawa vs. Ivar Este combate fue a pedido de Tozawa y empezó con bastante ímpetu, y gracias a su agilidad consiguió neutralizar a su rival, a pesar de ser más fuerte que él. Valhalla quiso interferir, pero Maxxine lo impidió, pero transcurrió demasiado tiempo que Ivar pudo levantarse pese a recibir el Senton. Ivar dejó fuera de combate a Tozawa con una patada, pero este se reincorporó y evitó un Moonsault seguro. Tozawa quiso contraatacar, pero su intento de pinzas fue bloqueado. El Final Bombazo de Ivar desde la cuerda intermedia. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tozawa entretiene al público y eso se valora.

Contras No se esperaba mucho de este combate.



Seth Rollins llegó al ring, aunque no habló mucho sobre la semana pasada, y decidió enfocarse en seguiro defendiendo su título como un verdadero campeón, incluyendo su combate de Day 1 contra Drew McIntyre, de quien iba a referirse hasta que fue interrumpido.

Drew elogió a Seth por no lamerle las botas a CM Punk tras su regreso y lo reconoció como un verdadero líder. Luego, habló de su familia y lo que ha sacrificado por estar en la gira. Tras contarle su historia familiar, le hizo saber a Seth que «necesita ese título» y que hará todo lo posible por quitarle el título en Day 1.

Seth le dijo a Drew que quisiera creer en sus razones, pero no ha entendido sus recientes cambios de actitud, y le cuestionó si realmente obtendrá lo que busca tras haber perdido contra él en Crown Jewel. Luego, le dijo que «Necesitaba hacerse responsable por sus acciones» y que solo él es el único que lo aleja de ser Campeón Mundial.

Seth le dijo a Drew que no lo odia, sino que le tiene lástima. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, Drew quiso atacarlo, pero todo le salió al revés, al menos al inicio, ya que el escocés tomó ventaja cuando estrelló a Seth contra la barrera de protección. Luego, lo remató con un Alabama Slam contra las escaleras metálicas.

Cuando Kofi estaba repartiendo regalos de navidad al público, llegaron los de Imperium para atacarlo, aunque llegó Jey Uso al salve y logró emparejar las cargas.

WWE RAW 18 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Creed Brothers 5. Jey Uso vs. Ludwig Kaiser Esta lucha se programó durante el comercial, y aunque parecía que sería un combate por equipos, fue un uno contra uno, con Jey en cierta desventaja al tener que estar pendiente de Vinci en ringside. Tras una ofensiva inicial de Jey, terminó siendo sometido por su rival. Jey lograría conectar nuevamente una ofensiva, mientras el público coreaba 'Yeet', aunque Kaiser mostró mucho aplomo y no se dejaba sorprender. Jey sacó una patada de la nada, pero Vinci impidió que conectara su plancha, aunque Kaiser no consiguió el triunfo. Kofi reaparecería y se hizo cargo de Vinci, mientras en el ring Jey conectaría una lanza sobre Kaiser, aprovechando la distracción de este. El Final Plancha de Jey. Valoración 5.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tuvo algunos tramos buenos.

Contras El combate pudo ser mejor.



The Judgment Day estaban reunidos tras bastidores y Priest desestimó la estipulación dada al inicio del programa, mientras Rhea dijo que expondrá su título en Day 1 y pondrá en su lugar a Ivy Nile.

WWE RAW 18 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Judgment Day vs. Creed Brothers 6. Campeonato Indisputable de Parejas WWE: The Judgment Day vs. The Creed Brothers Julius El Final Chokeslam y victoria de Priest sobre Julius Valoración 7.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Gran combate.

Los Creed Brothers son de verdad. Contras Polémica cuenta de tres al final.