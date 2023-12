Si bien aún muy preliminar, el cartel de Hard To Kill 2024, la cita que marcará oficialmente el regreso de TNA, luce atractivo.

Pero parece que este PPV tendrá en un anuncio su mayor gancho promocional, lanzado ayer por Scott D’Amore.

Y poco después, ya oficialmente por la compañía, que añadió un intrigante aviso.

BREAKING: As @ScottDAmore teased on @BustedOpenRadio, worlds will collide on January 13 at #HardToKill LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas – you WON'T BELIEVE who is showing up!



Get tickets HERE: https://t.co/xnu2ERrYoO pic.twitter.com/YOxRpT0gIX