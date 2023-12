Scott D’Amore sabe vender un show. Hoy, ante los micrófonos de Busted Open Radio, el presidente de la todavía Impact Wrestling ha acabado de vender con tales palabras Hard To Kill, cita que marcará oficialmente el regreso de las siglas TNA.

Por si no era suficiente atractivo tal «rebranding», Hard To Kill contendrá una sorpresa en forma de fichaje. Y la compañía, ya de forma oficial vía comunicado, avisa también de que «mundos chocarán».

BREAKING: As @ScottDAmore teased on @BustedOpenRadio, worlds will collide on January 13 at #HardToKill LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas – you WON'T BELIEVE who is showing up!



