TNA Wrestling anuncia una de las firmas más grandes de su historia

TNA Wrestling se está revitalizando. Su antiguo nombre y logo regresó. Ya no hay más Impact Wrestling, y por tal motivo, se encuentran preparando todo para tener de regreso a la base de fans leales de su mejor etapa como TNA Wrestling.

La revolución en la empresa continúa, y recientemente, se ha dado mucho más de qué hablar. Porque por medio de su presidente, Scott D’Amore, TNA Wrestling ha anunciado que en 2014, durante el PPV TNA Hard To Kill 2024, los fanáticos conocerán a la que será «una de las mayores firmas en toda la historia de TNA Wrestling».

Así lo reveló D’Amore en una reciente entrevista con Busted Open Radio, en donde soltó el bombazo de la siguiente forma:

«Estamos justo en la línea de meta para concretar uno de los fichajes más importantes en TNA. Creo que es algo que realmente va a cambiar las cosas. Parte de lo que tenemos preparado para TNA Hard To Kill 2024 va a sorprenderte gratamente».

Por otra parte, la empresa ya está empezando a anunciar a través de redes sociales, para que los fans estén pendientes de este fichaje que se cataloga como «histórico»:

BREAKING: As @ScottDAmore teased on @BustedOpenRadio, worlds will collide on January 13 at #HardToKill LIVE on PPV from the Palms in Las Vegas – you WON'T BELIEVE who is showing up!

Get tickets HERE: https://t.co/xnu2ERrYoO pic.twitter.com/YOxRpT0gIX

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 18, 2023