Will Ospreay va a estar luchando en TNA Snake Eyes el 14 de enero pero será también a primeros de 2024 cuando se enfoque en AEW. No tiene intención de cerrarse a esta empresa pero sí es a la que le dará prioridad. Por otro lado, cuando la puerta se abre será también principalmente para NJPW. Por eso tampoco está tan claro cuánto verán a The Commonwealth Kingpin en la Impact Zone de ahora en adelante.

.@WillOspreay is set to renew his rivalry with @Walking_Weapon at #SnakeEye. After their breathtaking contest in Chicago, the stage is set for another intense battle. Will lightning strike twice, or will Alexander reclaim his dominance? Be there LIVE: https://t.co/H6oCJgZgN1 pic.twitter.com/8Vt6b88go9 — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) December 16, 2023

Dicho esto, vaya cuando vaya, hará mejor el programa o evento en el que participe. En eso se basa su éxito, en que aparezca donde aparezca la lucha libre sube de nivel y aumentan las miradas. Y hablando recientemente en In the Weeds, Brian Myers comentaba precisamente eso, que TNA es mejor cuando está Will Ospreay.

«Obviamente, él es una megaestrella, un tipo que realmente ama la lucha libre de TNA, así que es genial tenerlo. Pensé que lo tendríamos para siempre, realmente lo creí, pensé que tal vez había una oportunidad de que él fuera alguien con quien compartiría el vestuario durante muchos años, pero estoy feliz por él y siempre estoy feliz cuando está cerca porque es una gran estrella. Él y Eddie [Eddie Edwards] en la gira por el Reino Unido, tuvieron la mejor lucha de toda la gira. Fue increíble. Cada vez que está cerca, TNA se beneficia.»

Hasta ahora, Brian Myers no tuvo la oportunidad de luchar con Will Ospreay en TNA. En cambio, sí lo hicieron en una ocasión, en un combate de parejas en IPW:UK Christmas Cracker 2014.

En cuanto a TNA Snake Eyes, la última fecha de Ospreay en la empresa en un tiempo, el luchador británico tendrá un mano a mano con Josh Alexander. Además, Kazuchika Okada se unirá a The Motor City Machine Guns contra Eddie Edwards, Moose y justamente Brian Myers.