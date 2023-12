Como falta de respeto incluso calificaron algunos seguidores que AEW oficializara la firma de Will Ospreay mientras este aún tiene contrato con NJPW. Asimismo, muchos fans de la casa nipona se preguntan si el combate de «The Assassin» en Wrestle Kingdom 18 será el último del británico allí.

Ospreay dijo durante su promo de bienvenida en Full Gear que Revolution 2024 supondrá su primer PPV como «All Elite» a tiempo completo, ya exento de compromisos bajo los focos de New Japan. Pero Dave Meltzer reveló que el acuerdo entre Ospreay y AEW le permite seguir compitiendo para el «King of Sports». Un factor sin duda determinante a la hora de la decisión tomada por el gladiador.

Ahora, bajo reciente entrevista con BBC West Midlands, Tony Khan da cuenta plenamente de ese reportado margen de movimiento del que gozará Will Ospreay, mostrándose entusiasmado por AEW All In 2024, evento donde estará el actual Campeón de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP.

