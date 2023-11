Tal vez hayan estado durmiendo en una cueva este pasado fin de semana. Les actualizo entonces el panorama luchístico estadounidense «mainstream»: CM Punk es ahora otra vez Superestrella de WWE, tras reaparecer durante el epílogo de Survivor Series. Según Cody Rhodes, tiene hambre, y según Triple H, McMahonlandia quiso recontratarlo ante la demanda del público.

Puede pensarse, sin embargo, en un movimiento estratégico contra AEW, de donde Punk salió bruscamente, como en su día de WWE. Porque lo cierto es que el producto actual comandado por Triple H no necesita el añadido de Punk, aunque este mueva números.

Como repercusión inmediata sobre AEW, pierde candencia la historia de ese misterioso enemigo de MJF que usa su máscara, pues algunos contemplaban con mucha imaginación que Punk estuviera detrás. Más allá, resulta imprevisible estimar la repercusión a largo plazo.

Y la vuelta de CM Punk a WWE ha sido tema de discusión también para Tony Khan. Como no podía ser de otra forma, Steve Hermon de la BBC quiso preguntarle al mandamás de AEW por la gran noticia del fin de semana.

«No puedo hablar de eso, ni creo que sea el momento y el lugar. Aprecio que lo preguntes, estoy muy entusiasmado por AEW All In en el estadio de Wembley. No es por esquivar tu pregunta, pero es algo de lo que legalmente no puedo hablar».