LA Knight sigue enfocado en The Bloodline

LA Knight ha tenido un gran impulso durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las superestrellas más destacadas y más queridas de la WWE, obteniendo finalmente su gran oportunidad cuando se enfrentó ante Roman Reigns en Crown Jewel por el Campeonato Universal Indisputable WWE a inicios de este mes en Arabia Saudita, aunque no pudo conseguir su primer título en el elenco principal de WWE. Sin embargo, en la programación posterior al referido evento, LA Knight aún no ha perdido de vista a The Bloodline, con quienes dice todavía tener «asuntos pendientes».

► A LA Knight no le preocupa CM Punk

CM Punk hizo su impactante regreso a la WWE luego del combate estelar de WarGames en el evento en vivo Premium de Survivor Series, recibiendo una ovación increíble y acaparando los titulares, y LA Knight tampoco perdió la oportunidad para referirse a esta situación durante un evento en vivo no televisado en Peoria.

Luego de que LA Knight se enfrentara ante Grayson Waller en un mano a mano durante el referido evento no televisado, hizo una promo «minimizando» los regresos de CM Punk y Randy Orton y centrando su atención en Roman Reigns, dejando en claro que su objetivo es derrotar al Jefe Tribal por el Campeonato Universal Indisputable WWE y está enfocado en eso.

«¡Dejame hablarte! ¡Oh chico! Últimamente están sucediendo muchas cosas en la WWE. Obtuviste retornos en abundancia, gente que salió de la nada desde todos lados. Pero lo único en lo que estoy pensando es ¡NADA DE ESO! ¿Por qué? Es porque lo que estoy viendo es… ¡estoy mirando The Bloodline! ¡Sí! ¡Estoy mirando a Roman Reigns! Y tengo un gran enfoque en ganar ese Campeonato de la WWE”.

Con Roman Reigns probablemente ausente hasta el próximo año, es comprensible que LA Knight haya estado ausente de Survivor Series; en todo caso, es posible que WWE lo mantenga ocupado con el resto de The Bloodline.