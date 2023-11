Los deseos de Jey Uso con Seth Rollins y Jimmy Uso

«El primer campeonato individual en la parte superior de mi lista es el título Intercontinental. Gunther va a tener que enfrentarse a eso. (…)». Jey Uso compartía esta idea recientemente. También hablaba de que si alguien fuera de WWE quiere una lucha de ensueño tiene que unirse a la empresa: «Si todos ustedes quieren esas luchas de ensueño, tendrán que venir a la WWE, hermano, a la categoría superior. Todos tendrán que venir. Donde estamos no va a bajar. Young Bucks, todos, así que tráiganlo, hermano. Vengan por ello (…)».

► Los deseos de Jey Uso

De la misma manera, él también tiene sus propios sueños, no solo ganar el Campeonato Intercontinental, sino verse las caras con Jimmy Uso en un mano a mano o desafiar a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo. Ambos en WrestleMania. De ello habla en Billboard.

«En este momento, siento que Jimmy está en la cima de la lista. Él tiene que recibir este trabajo. Todavía me está evitando en este momento. Él sabe lo que es. Si pudiera hablar por Josh y por mí, sería mi combate soñado. Si esto sucede, estaría tan agradecido y feliz. Solo lo miraría y pensaría, ¡mira lo que estamos haciendo! ¡Mira esto! Son momentos especiales en el ring que nadie en el mundo conoce. Cuando hicimos el Money in the Bank con Roman [Reigns] y Solo, los miraba un poco emocionado pensando, ‘Mira lo que estamos haciendo’. Eso se convertiría en el momento número uno de mi carrera si pudiera luchar con Jimmy en el lleno total de Filadelfia frente a amigos y familiares. Y le daría una paliza.

«Si pudiera elegir a alguien más, probablemente querría enfrentarme una vez con Seth Rollins por ese campeonato. Es una leyenda. Es una bestia y tiene mi respeto. Ha estado sosteniendo Monday Night RAW para siempre. Estoy de acuerdo».