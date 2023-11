Es uno de los luchadores más condecorados de la historia de la división de parejas pero Jey Uso también quiere títulos individuales en WWE. Nunca ha ganado ninguno en su carrera. Y es curioso que justo cuando se separa de Jimmy Uso comienza un alianza con Cody Rhodes y ambos se convierten en los Campeones Indiscutibles de Parejas. Pero en realidad está iniciando su aventura en solitario como Main Event Jey Uso. Y tiene una lista de deseos, que comienza con el Campeonato Intercontinental.

► Jey Uso apunta al Campeonato Intercontinental

«El primer campeonato individual en la parte superior de mi lista es el título Intercontinental. Gunther va a tener que enfrentarse a eso. Todos allá. Le gusta el Jefe Tribal, ¿ves lo que hago con el Jefe Tribal? No me importa, vamos a hacerlo. Mi papá fue campeón de IC, mi tío, Umaga, campeón de IC. Shawn Michaels. Mi luchador favorito, el mejor, Razor Ramon. Todos los grandes han tenido el Campeonato Intercontinental y estoy tratando de conseguirlo. Eso es material de Pay-Per-View de primera,» apunta Jey en una entrevista con Billboard.

Un título que está en su mejor momento gracias al histórico reinado de Gunther, que se encuentra rivalizando con The Miz, ante quien lo expondrá este sábado en Survivor Series WarGames 2023. ¿Podría ser Jey Uso el siguiente retador? ¿Por qué no? Parece que va llegando la hora de que The Ring General pierda el cinturón para dar su salto definitivo al plano estelar (¿y destronar a Seth Rollins como Campeón Mundial de Peso Completo?). ¿No sería el samoano una buena opción para ganarlo?

► Cartel de Survivor Series 2023