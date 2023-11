Cierto medio dijo horas antes de Survivor Series: WarGames 2023 que de darse una aparición de CM Punk en el show, sería el secreto mejor guardado de la historia reciente de WWE, ante la falta de evidencias al respecto, según sus fuentes. Y vaya que sí, porque casi nadie vio venir tal epílogo.

Triple H fue claro en la conferencia de prensa tras WarGames.

Así, Punk es otra vez oficialmente parte de WWE, y no ya como competidor retirado, recordando los casos de Bret Hart y Ultimate Warrior. Según expuso Cody Rhodes, también durante dicha conferencia, Punk tiene hambre.

Desconocemos todavía el seguimiento de Survivor Series: WarGames 2023 vía Peacock/WWE Network, pero en base a las interacciones en redes sociales, sí podemos determinar que CM Punk deja a pocos indiferente.

Sólo el clip de la secuencia de su retorno cosecha ya casi 4 millones de visualizaciones en el canal de YouTube de WWE. Ningún otro vídeo publicado por McMahonlandia durante 2023 ha sido reproducido tantas veces en tan poco tiempo.

Nótese tal repercusión por el hecho de que la BBC se hiciera eco.

Wrestle Ops apunta un dato revelador.

CM Punk’s return at #SurvivorSeries 2023 last night has amassed an estimated over 87,200,000 views across @WWE social-platforms / clips uploaded in under 24 hours. pic.twitter.com/ZlnANTwms7