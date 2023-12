Nadie podrá decir de Dominik Mysterio que es un campeón cuyas defensas titulares escasean. Durante su primer reinado como portador del título Norteamericano NXT, lo puso sobre la mesa cinco veces en cuestión de dos meses. Y en Deadline, tendrá tercera defensa bajo su segunda ostentación, como se anunció ayer.

Wes Lee se impuso a Johnny Gargano, Bronson Reed y Cameron Grimes para conseguir una nueva oportunidad por la presea que Mysterio le arrebató el pasado julio. «Dirty Dom» aceptó, pero con la condición de que si Lee fracasa, no podrá optar nunca más a dicho oro mientras él sea monarca.

Durante el mismo show, Kelani Jordan y Bron Breakker entraron oficialmente en el Iron Survivor Challenge de Deadline. Jordan se impuso a Kiana James y Breakker a Eddy Thorpe para clasificarse.

NXT saldrá del Performance Center de Orlando (Florida, EEUU) y recalará el próximo 9 de diciembre en la Total Mortgage Arena de Bridgeport (Connecticut, EEUU), donde tiene previsto celebrar Deadline. Una edición con el siguiente menú provisional.

