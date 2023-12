Demetrious Johnson y su posición en el debate GOAT

De todos los debates en las artes marciales mixtas, no hay muchos que permanezcan constantemente en la superficie que sean tan polarizantes como la discusión sobre el GOAT.

Aunque muchos nombres compiten por ese estatus en cada división, unos pocos elegidos han luchado por ser coronados como los mejores de todos los tiempos, independientemente de la categoría de peso. Y cuando se trata de la UFC, los mismos luchadores aparecen a menudo en las listas de la gente.

Los tres principales suelen ser Jon Jones, Georges St-Pierre y Anderson Silva, todos ellos con un largo y dominante reinado en el mayor escenario de este deporte.

Por otra parte, Demetrious Johnson, Khabib Nurmagomedov, BJ Penn, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Henry Cejudo suelen aparecer en la conversación. Y uno de esos nombres cree que debería tener asegurado el segundo puesto por encima de «GSP» y «La Araña».

► Johnson: GSP y Silva no podrían hacer lo que yo he hecho

Durante un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el legendario ex campeón de peso mosca de la UFC Demetrious Johnson dio su opinión sobre el siempre presente debate GOAT.

Johnson hizo historia dentro del octágono al completar un récord de 11 defensas consecutivas del título. Desde entonces ha disfrutado de un inmenso éxito fuera de la UFC, incluida la gloria del campeonato bajo la bandera de ONE Championship y una medalla de oro en el Campeonato Mundial Master de la IBJJF el pasado mes de agosto.

«Mighty Mouse» cree que esa capacidad para llegar a lo más alto en múltiples lugares es lo que le sitúa por delante de St-Pierre y Silva.

«Creo que lo que he sido capaz de hacer en las artes marciales mixtas – todo el mundo va a tener esa discusión de, ‘Bueno, la competencia que luchó no es tan buena como la de ellos’. Eso es como decir que Michael Jordan no habría tenido éxito si hubiera jugado contra tipos como Stephen Curry, LeBron James«, dijo Johnson.

«Para mí ser capaz de tener 11 defensas consecutivas del título y siempre buscar el final contra mis oponentes … y ser capaz de ir a una organización diferente – donde estoy luchando en 135, estoy luchando contra oponentes más grandes, diferentes reglas – fue capaz de ganar un Gran Premio Mundial …

«Luego me di la vuelta y luché por el cinturón, fui noqueado, volví y noqueé al tipo, luego defendí el cinturón, y luego después de todo eso voy a hacer un torneo de jiu-jitsu brasileño IBJJF – mi primera vez en el Gi; cinturón marrón a los 37 años – y salgo y lo gano … ninguno de esos luchadores, ni siquiera el propio Jon Jones, sería capaz de hacer eso«, continuó Johnson. «Así que, creo que la capacidad para mí de poder hacer la transición a diferentes cosas es lo que me ha puesto por encima de esos tipos».

Johnson, sin embargo, no llegó a colocarse en el trono por encima de Jones, ex bicampeón de peso semipesado de la UFC y actual titular de peso pesado de la promoción.

Al igual que «Bones», DJ también sigue ostentando el oro, tras desbancar a Adriano Moraes del cinturón de 135 libras de la ONE antes de defenderlo contra el brasileño en su regreso a la acción en Estados Unidos el pasado mes de mayo.

El próximo paso en la carrera del grande de la UFC sigue siendo incierto, y «Mighty Mouse» ha admitido que la retirada es una opción tras su victoria en Colorado a principios de este año.