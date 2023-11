El gran contrato de Will Ospreay con AEW

Hemos dado buena cuenta en SUPERLUCHAS de la gran incorporación que AEW hizo oficial durante Full Gear 2023. Se barajaban varios nombres, algunos más mediáticos, pero pocos dudan de que Will Ospreay supone un golpe sobre la mesa para la casa Élite, cuando además supimos del interés de WWE.

¿Cómo desmerecer que Tony Khan consiguiera hacerse con los servicios del mejor luchador del mundo y tal vez el mejor de la historia? Hoy, en plena candencia del Continental Classic, dicho torneo y Ospreay reconectan con el espíritu original de AEW, ese que pretende hacer lucir a la lucha libre como una competición deportiva y pone los combates en el centro.

Aunque AEW no dio detalles concretos del acuerdo firmado por Ospreay, vía Dave Meltzer hemos conocido ciertos aspectos interesantes del mismo. Según el periodista, «The Assassin» podrá mantener su residencia en Inglaterra, mientras seguiría apareciendo en NJPW y la escena independiente.

Con todo, faltaban dos puntos esenciales: dinero y duración. Y ahora, Fightful los revela.

Hasta febrero de 2027, pues, como mínimo, y si nada se tuerce, Ospreay tendrá en AEW su principal escenario de desempeño. Antes, su compromiso más importante a la vista es defender el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP ante Jon Moxley y David Finlay en Wrestle Kingdom 18. Último combate de Ospreay sobre el evento teniendo contrato con NJPW, pero seguramente no el último allí.

Revolution, expresó el propio Ospreay, supondrá su primer PPV de AEW como «All Elite». Otro gran aliciente para no perderse la cita (aún sin fecha ni sede concretadas) donde Sting colgará las botas.

At #AEWFullGear, @WillOspreay signed his #AEW contract in the middle of the ring! The Aerial Assassin is officially #AllElite!



Order the #AEWFullGear PPV replay right now!

🔗 https://t.co/vrXxJ8JtBT

📱 https://t.co/IGFXWHaB3u pic.twitter.com/HZklNemVoR