¿Chris Masters podría volver a WWE en Royal Rumble?

Estamos a poco de que finalice el año 2023, y eso solo indica una cosa para los fans de WWE: que el Royal Rumble del próximo año está más cerca que nunca. Y aunque en los últimos años, WWE no nos ha dado muchos regresos, ni tampoco muchos debuts sorpresa, realmente, ahora la expectativa en torno a qué pasará ha venido en aumento, debido a que este será el primer Royal Rumble que estará a cargo completamente de Triple H.

Muchos nombres empiezan a salir a la palestra en torno a una posible aparición sorpresa o a un regreso como tal a WWE. El primer nombre que se ha empezado a rumorar para aparecer en el Royal Rumble 2024 es el de Chris Masters, la «Obra Maestra», quien en los últimos años ha expresado su deseo de retornar a WWE, y así continúa haciéndolo.

Masters firmó con WWE en 2003 y fue despedido en noviembre de 2007. En julio de 2009 retornó a la empresa, pero tampoco tuvo mucho éxito y fue despedido en agosto de 2011. Desde entonces, ha estado luchando en Impact Wrestling, en NWA y en muchas otras empresas independientes a lo largo de todo Estados Unidos y el mundo.

A través de su cuenta oficial de X, Masters, quien ha sido dos veces Campeón Mundial de Peso Completo NWA, publicó un video en donde se le ve en un vestidor, mostrando su indumentaria de lucha libre. La descripción de este video es lo que ha hecho que se refuerce la teoría de que está dando a entender que podría volver a WWE en Royal Rumble 2024, pues dice lo siguiente:

And now the participant who drew number 2…. pic.twitter.com/Gxgvarkv9d

— Chris Masters (@ChrisAdonis) December 17, 2023