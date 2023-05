Chris Masters reacciona al retorno de Carlito a WWE

Carlito volvió a WWE sorpresivamente durante Backlash para ayudar a Bad Bunny y la LWO en su batalla contra Damian Priest, a quien el rapero acabó derrotando en un mano a mano, y el Judgment Day. Como nativo de San Juan, Puerto Rico, misma ciudad y país donde se hizo el Evento Premium en Vivo, siendo además una reconocida Superestrella durante muchos años y teniendo una gran carrera en la lucha libre profesional, The Caribbean Bad Apple hizo que la arena se viniera abajo.

The roof just blew off for the return of CARLITO in Puerto Rico at #WWEBacklash!!!

Now that … THAT's cool! 🍎🍏 pic.twitter.com/WPBQ5DzbHl

— WWE (@WWE) May 7, 2023