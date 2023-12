Kurt Angle enojado por volverse un meme viral

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, se encuentra un poco enojado, luego de haberse convertido en un meme viral tanto en Facebook como en X, en los últimos días. Y es que, recientemente, Angle publicó un video saludando a sus fans, pero los mismos se las ingeniaron para convertir dicho video en un meme.

Y es que Angle hace una cara bastante divertida, lo cual ha generado que se aproveche en redes sociales, para sacar memes como este:

The Kurt Angle memes got me fucked up, i have to post one pic.twitter.com/ROttKugYYd

— Romu🤖【Robotic ENVtuber】 (@RomuVT_) December 12, 2023