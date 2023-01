Chris Masters tuvo su última lucha en la WWE en el episodio del programa secundario Superstars del 1 de agosto de 2011 contra Jack Swagger (ahora Jake Hager en All Elite Wrestling). En estos doce años siguió desarrollando su carrera, trabajando como independiente, pasando por compañías como la NWA, IMPACT! Wrestling o Lucha Libre Worldwide AAA. Y si bien muchas veces se habló de un posible retorno, nunca ha sucedido y probablemente no suceda. De todas maneras, ahora que se acerca Royal Rumble 2023, siempre surgen este tipo de especulaciones y rumores.

► Chris Masters no estaría en Royal Rumble 2023

“The Masterpiece” fue justamente quien insinuó que podría estar en la lucha de 30 hombres como una de las sorpresas, lo que hizo que muchos de sus fans se emocionaran. No obstante, en una reciente publicación en redes sociales quiso aclarar que no lo han llamado para que forme parte del Evento Premium así que lo más seguro es que finalmente no lo haga.

Sorry to say I have not been contacted for The Rumble and will almost certainly not be taking part at this point. — Chris Masters (@ChrisAdonis) January 19, 2023

“Siento decirlo pero no se han puesto en contacto conmigo para el Rumble y casi seguro no estaré allí“.

De todas maneras, como siempre decimos cuando se avecina el Rumble, mejor no descartar nada hasta que el show termine. Por otro lado, a finales de 2022, Chris Masters anunciaba que está abierto a cualquier oferta luchística, mostrando además un video en el que aparece en un evento de lucha libre en Pakistán:

Now accepting bookings for 2023.

Hit me up at Masterpiece83@gmail.com

Or dm me on IG @ Chrismasters310 pic.twitter.com/r4Ir0XWPEK — Chris Masters (@ChrisAdonis) December 18, 2022

Veremos si próximamente tenemos novedades sobre la posible participación de Chris Masters en el Royal Rumble 2023.

