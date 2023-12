Nick Wayne traicionó a Darby Allin para unirse a Christian Cage y Luchasaurus en lo que fue una gran sorpresa pues el exCampeón TNT fue quien lo apoyó desde el primer día en AEW. No solo eso, sino que fue él quien le dio su contrato con la empresa en un gran momento en un evento independiente. Además, eran amigos desde que Allin era pupilo del padre de Nick, Buddy Wayne. Y por si no fuera suficiente, la madre de Nick se unió también recientemente a The Patriarch al atacar a Adam Copeland.

► Nick Wayne habla de Darby Allin

Está por ver qué sucede a continuación -The Rated-R Superstar desafió a Christian a una lucha sin descalificación por el Campeonato TNT en Worlds End– pero antes nos detenemos en la reciente conversación de Nick Wayne en Casual Conversations porque en ella el joven villano estuvo acordándose de lo bueno que vivió con Darby Allin.

Sobre ver crecer la carrera de Darby Allin en AEW: «Verlo crecer desde lo que hizo en las independientes y obviamente en lo que está haciendo en AEW es algo asombroso de ver. Que me ofreciera el contrato a los 16 es algo que nunca daré por sentado y nunca olvidaré, probablemente uno de los mejores días de mi vida.»

Anoche Darby Allin le ofrecio a Nick Wayne un contrato con AEW y el aceptó!pic.twitter.com/m8s0DvbnhW — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) February 13, 2022

Sobre cómo se hicieron cercanos: «Conectamos mucho y nos hicimos cercanos porque él entrenaba en la escuela de mi padre alrededor del mismo tiempo que yo comencé a entrenar, y él era uno de esos que estaba muy dedicado. Siempre que abrías las puertas, él estaba allí. Así que veía a Darby tal vez cinco, a veces seis veces a la semana. A veces íbamos de vacaciones familiares juntos.»