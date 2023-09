Darby Allin no ha tomado a Nick Wayne bajo su ala en sus inicios en AEW por casualidad. El siempre arriesgado exCampeón TNT fue pupilo de su padre, Buddy Wayne. Recientemente, en Steve Migs, estuvo valorando el haber llevado la historia real a su historia luchística.

► La relación de Darby Allin con Buddy Wayne

«La cosa es que en la lucha libre, las personas buscan la próxima historia y todo el tiempo está frente a ellos. La vida real se escribe sola. Sí, fui a la Buddy Wayne Academy, comencé a entrenar allí, no tenía ningún conocimiento de lucha libre antes de eso. Tuve una gran pelea con Buddy donde ambos dijimos cosas. Yo dije: ‘Adiós, lo haré a mi manera. Al diablo con esto’. No hablé con él durante un año y medio, dos años, y luego recibí la llamada de que había fallecido. Pensé: ‘Ah, eso es una mi*rda’. Fue una mi*rda porque quemé ese puente. También puso en perspectiva lo mezquino que puedes ser al aferrarte a las cosas. Ahora, a través de la meditación y todo lo que hago a través de los programas de Rick Rubin. Te enseña a no enojarte. Nunca me enojo. Es genial saber que no guardo rencores con nadie. Si no hubiera tenido rencor contra Buddy, al menos habría sabido antes de que falleciera que estábamos bien.

«Mandé un mensaje a Shayna después de la muerte de Buddy: ‘Sé que probablemente no quieras verme, pero voy a ir. Necesito hacer esto por ti y necesito hacerlo por Nick’. Fui allí y dije: ‘Sé que no quieres que esté aquí, pero un hombre falleció, tenemos que superar esta mi*rda ahora y tenemos que recordar lo que nos trajo aquí’. Iba de viaje familiar con ellos y hacía mucho con ellos. Se trata de ‘soy parte de tu familia’. Nunca perdí de vista eso. Hubo un obstáculo en el camino. Ahora, es este momento loco de círculo completo en el que estamos usando eso en la televisión, pero también sabiendo que Buddy está viendo esta mi*rda, creo que estaría súper emocionado.

«Nick ha hecho esto por sí mismo. Todos podemos estar de acuerdo en que Nick es muy talentoso. No es que esté abogando por mi amigo. Nick se metió en esto siendo Nick. Simplemente lo impulsé a un lugar justo cuando llegó aquí, ‘nada de nadar o hundirse, estás en aguas profundas ahora. No te estamos empezando con combates al azar’. Ha sido capaz de manejar eso y adaptarse a todo eso, lo que habla de su talento».