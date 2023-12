Kazuchika Okada y Will Ospreay compartirán cartel el próximo mes, y no hablo de Wrestle Kingdom 18, ni siquiera de un evento de NJPW. Tampoco de una cita programada por AEW. Lo harán en Snake Eyes, denominación con la que Impact Wrestling vende sus grabaciones televisivas inmediatamente posteriores a Hard To Kill, ya como TNA, a celebrarse el 14 de enero.

Okada, acompañado de Motor City Machine Guns irá contra los rudos Moose, Eddie Edwards y Brian Myers. En su infame paso por TNA, hace 12 años, Okada hizo equipo bajo una ocasión con Chris Sabin, y asimismo, enfrentó a MCMG y a Alex Shelley individualmente. De hecho, un duelo ante Shelley fue su última implicación allí hasta el momento.

Okada, recordemos, podría coronarse otra vez máximo monarca de NJPW en Wrestle Kingdom 18, 10 días antes de Snake Eyes; aunque se desconoce cuándo veremos la lucha del nipón en Impact vía AXS TV. El 13 de enero, «The Rainmaker» tiene previsto competir en NJPW Battle In The Valley.

Pero la concreción del combate de Kazuchika Okada no fue el único anunció que nos dejó Final Resolution para Snake Eyes. Como epílogo del especial, Impact reveló que en dichas grabaciones, Will Ospreay luchará por segunda vez contra Josh Alexander.

«The Assassin» y «The Walking Machine» cerraron el episodio televisivo de Impact del pasado 16 de noviembre con un señor combate, donde la estrella británica salió vencedor. Veremos si esta vez el canadiense logra una victoria y quizás haya tercera parte.

BREAKING: @Walking_Weapon will face off with @WillOspreay AGAIN at #SnakeEyes at The Palms on Sunday, January 14th!



