The Rock vuelve a WWE y Samantha Irvin enloquece

Cuando WWE adelantaba que un exCampeón WWE estaría de vuelta en el Raw del 1 de enero de 2024 la ilusión estaba en lo más alto. Sin embargo, quedó destrozada cuando Jinder Mahal se presentó en el show, recordando a todos que tuvo el título mundial durante 170 días en 2017. Afortunadamente, la alegría se puso en su máximo nivel cuando el «If you smell what The Rock is cooking» interrumpió su promo para dar paso al regreso de The Rock. Y si bien verlo nuevamente en la empresa podría haber sido suficiente, aún le dio una paliza a Modern Day Maharaja. Y eso también habría bastado, pero además The Great One lanzó un desafío a Roman Reigns, el Campeón Universal Indiscutile. ¡Toma ya!

► Samantha Irvin en el regreso de The Rock

Ahora todo el Universo WWE está emocionado de cara a un más que posible combate entre samoanos en WrestleMania 40. Pero todavía queda mucho para The Showcase of the Immortals y está por ver cómo responde The Tribal Chief al reto más allá de haberse reído en un primer momento. Entonces, mientras esperamos, nos hacemos eco de la divertida reacción de la anunciadora Samantha Irvin al retorno de La Roca. Podría decirse, como están haciendo muchos en redes sociales, que nos representa a todos. Siguen pasando los años, es toda una leyenda viviente, no lucha desde 2016, apenas aparece, pero The Rock es The Rock y ni ella ni nadie pudo contener la emoción de verlo volviendo una vez más a WWE:

Samantha Irvin is all of us when The Rock showed up 😂 #WWERaw pic.twitter.com/95oWXGNxxU — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) January 2, 2024

Samantha Irvin seguro que estará encantanda de presentar a The Rock en WrestleMania 40 para su lucha con Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE. Parece claro que eso es lo que va a suceder visto lo visto, pero, ¿deberíamos ilusionarnos demasiado faltando tanto para la gran cita? ¡Demonios, sí!