Roman Reigns se ríe del desafío de The Rock

¿Qué mejor manera de comenzar un nuevo año en WWE que con The Rock? La compañía había estado anunciando el regreso de un exCampeón WWE y todos los fanáticos quedaron decepcionados cuando vieron aparecer en Raw a Jinder Mahal. Es verdad, él fue monarca máximo durante 170 días en 2017, pero la gente esperaba a alguien más grande. Y no pasaron demasiado tiempo con ese mal sabor de boca pues a los pocos minutos hizo acto de presencia The Great One.

► Roman Reigns se ríe de The Rock

¿Y qué hizo La Roca? Primero, tuvo una conversación con The Modern Day Maharaja que acabó con este recibiendo el ‘People’s Elbow’. Entonces, quizá algunos pensó que Mahal podría ser el oponente de la estrella de Hollywood en su primer combate desde 2016. Pero no. Eso quedó claro cuando The Rock anunció al Universo WWE que está hambriento y les preguntó dónde debería sentarse para saciar su hambre, respondiéndose él mismo que en «la cabeza de la mesa«.

Claramente, eso fue una referencia a Roman Reigns, el Campeón Universal Indiscutible WWE. Tantos años esperando y parece que finalmente va a darse ese espectacular choque de samoanos en WrestleMania. No obstante, de momento, The Tribal Chief se ríe del desafío. Lo vemos en una reciente publicación que hizo en X al terminar el programa en la que no dice nada, ni falta que hace, fan solo utiliza el emoji de «llorar de la risa» en lo que evidentemente es una respuesta a las palabras de Rocky.

😂 — Roman Reigns (@WWERomanReigns) January 2, 2024

¿Qué pasará a continuación? Puede que lo veamos tan pronto como el viernes en WWE SmackDown. No porque La Roca vaya a estar presente en el show sino porque quizá sí Reigns para dar una contestación más extensa a sus palabras de esta noche. Es de suponer que esto es el comienzo, o un nuevo episodio, de la historia que los llevará a luchar en The Showcase of the Immortals este año 2024. Veremos qué sucede a continuación y lo contaremos, como siempre, en SÚPER LUCHAS.