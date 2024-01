WWE RAW 1 DE ENERO 2023 .— La frustración de Drew McIntyre por no haber podido ganar el Campeonato Universal Indisputable WWE en Clash at the Castle ante Roman Reigns lo ha sumido en un estado de furia que no ha podido ser apaciguado. Uno de los que han sido blanco de su ira es el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, quien ha aceptado exponer su título ante él en esta edición especial de Monday Night Raw, subtitulada Day 1, con la cual WWE comienza el 2024 a tambor batiente. La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Pechanga Arena, en San Diego, California.

Por su parte, la Campeona Mundial, Rhea Ripley, expondrá el título ante una retadora a quien considera poca cosa: Ivy Nile. Aunque Ripley sólo quiere lucirse y enseñarle una lección, Nile podría dar la sorpresa.

Revivió la rivalidad entre Nia Jax y Becky Lynch. La primera se da el crédito de haber provocado la popularidad de Lynch, así que este lunes las veremos en un brutal mano a mano.

Además, Natalya y su protegida Tegan Nox enfrentarán a dos rudas de armas tomar: Shayna Baszler y Zoey Stark.

WWE Raw 1 de enero 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro