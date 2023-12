WWE NXT 19 DE DICIEMBRE 2023 .— La rivalidad entre Tiffany Stratton y Fallon Henley lleva un buen tiempo, pero se intensificó el pasado mes cuando Stratton derrotó a Henley en la lucha clasificatoria para el Iron Survivor Challenge, combate al que Henley finalmente pudo acceder tras ganar la ronda de repechaje. Ninguna de las dos pudo llevarse la victoria, que le correspondió a Blair Davenport, pero los ánimos se caldearon en backstage, donde hubo una gresca que llevó a que fuera programado este mano a mano en plena temporada navideña. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

En un duelo de relevos veremos a Jacy Jayne y Thea Hail enfrentarse a Izzi Dame y Kiana James.

Dos luchas del torneo NXT Breakout, en su rama varonil, se verificarán esta semana: Lexis King vs. Dion Lennox es una; la otra es Tavion Heights vs. Luca Crusifino.

Además, Tank Ledger y Hank Walker se enfrentarán a Gallus (Mark Coffey y Wolfgang).

WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 1. Tiffany Stratton vs. Fallon Henley Tras tener sus problemas en NXT Deadline, ambas se enfrascaron en una dura batalla aquí, hasta que la ex campeona tomó el control y arrinconó a su rival. Tras un breve momento afuera, ambas regresaron y tuvieron un intercambio que incluyó varias cuentas de dos, aunque Tiffany parecía tener el control al aplicarle un Spinebuster a su rival, quien la sorprendió. El Final Enredadera de Fallon Henley. Valoración 4.8 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena revancha se viene para el nuevo año.

Contras Combate corto.



Tras el combate, Tiffany no quedó contenta con el resultado y atacó a Fallon afuera del ring, estrellándola contra la barrera de protección y humillándola al arrojarle basura encima.

Carmelo Hayes se disculpó con Trick por el golpe accidental y este lo aceptó. Luego, Melo se refirió a su atacante y, pese a no haberlo victo, piensa que Ilja lo atacó.

Melo propuso una triple amenaza entre él, Trick e Ilja Dragunov, pero Trick dijo que prefiere enfrentarlo solo, aunque sí pidió que esté en su esquina y lo entrene. Carmelo le dio su apoyo.

Ilja Dragunov llegó al ring para referirse a la novela entre Carmelo y Trick, pero prefirió hablar un poco de historia respecto a su carrera, su llegada a los Estados Unidos de America y su deseo de convertirse en Campeón NXT poniendo todo de sí.

Ridge Holland llegó al ring, un poco confundido y pidió reconstruir su historia, ya que su carrera ha tenido muchos altibajos y quiere redimirse y probarse a sí mismo y le pidió a Ilja que lo ayude.

Ilja le preguntó a Ridge si quería una oportunidad titular, y Ridge dijo que solo quería probarse a sí mismo y luchar contra él. El Campeón aceptó el desafío.

WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 2. NXT Breakout - Primera ronda: Dion Lennox vs. Lexis King Lexis King inició atacando con bastante agresividad a su rival, que apenas podía reaccionar. Sin embargo, el debutante logró recuperarse y demostró que también podía atacar de buena forma, obligando a Lexis a abandonar el ring tomando el contrato que estaba destinado al ganador. Dion impidió la huida y continuó atacando, pero Lexis se recuperaría y volvería a atacar. El Final Variante de Neckbreaker para Lexis. Valoración 4.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen debut de Dion Lennox.

Contras Nada extraordinario ni sorpresivo.



Tras el combate, Trey Bearhill apareció con una silla, obligando a Lexis King a huir.

WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 3. Thea Hail y Jacy Jayne vs. Kiana James e Izzi Dame Ambos equipos empezaron forcejeando, específicmente Jacy e Izzi, quien logró tomar la delantera al conectarle un gran lazo y darle el relevo a Kiana para que continúe con su ataque, dejando a Jacy sin poder llegar a su esquina por unos minutos, hasta que finalmente lo consiguió y vimos a Thea Hail descargar una buena ofensiva contra Kiana. Sin embargo, Thea perdió tiempo pidiendo apoyo y recibió un derechazo de su rival. Thea se recuperaría y le aplicaría el Kimura a Kiana, pero no se percató del relevo ciego. El Final Big Boot de Izzi sobre Thea Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buena presentación para Izzi Dame. Intervino poco, pero fue efectiva y decisiva.

Contras Chase U sigue en caída libre.



Tras bastidores, Andre Chase y Duke Hudson estaban con los de Out The Mud. Duke le dijo a Chase que debería renunciar mientras tiene la oportunidad, pero Chase decide desafiar a Out The Mud a una lucha para duplicar su dinero. Adrianna Rizzo le informó a Chase que si Chase U gana la próxima semana, su deuda con Tony D’Angelo quedará pagada.

Drew Gulak y su grupo llegaron para desafiar a Dragon Lee por el Campeonato Norteamericano NXT, aunque solo tenía que escoger un rival de entre ellos. Los de Gallus aparecieron y Joe Coffey pidió ser incluido en el combate, generándose una triple amenaza, aceptada por el enmascarado.

WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 4. Campeonato Norteamericano NXT: Dragon Lee vs. Joe Coffey vs. Charlie Dempsey Tras sacar a Joe fuera del ring, Dragon Lee buscaba rápidamente acabar con Dempsey, pero no tuvo éxito y el de Gallus regresó para atacarlo por detrás y neutralizarlo por un rato y empezar a forcejear con Charlie, pero el Campeón volvió y la acción se tornó pareja, con los tres tendidos en la lona en pocos segundos. Joe y Charlie tuvieron una breve sociedad y fueron contra Dragon Lee, pero tardaron en ponerse de acuerdo y eso fue aprovechado por el Campeón, quien conectó una rápida ofensiva contra ambos. Por algunos minutos, la acción transcurrió sin mayores sobresaltos, hasta que los tres quedaron fuera del ring y vimos a Joe Gacy aparecer desde abajo del ring, y segundos después se llevó a Joe consigo. En el ring, Dragon Lee y Charlie Dempsey tuvieron un buen intercambio, hasta que Lee dio el golpe final. El Final Operation Dragon sobre Dempsey Valoración 6.1 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen desempeño de los tres.

Contras Una lucha sin construcción previa.



Tras el combate, Gulak y compañía atacaron a Dragon Lee, pero llegaron Joaquin Wilde y Cruz del Toro a salvarlo.

WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 5. NXT Breakout - Primera ronda: Tavion Heights vs. Luca Crusifino Aquí se definía al último clasificado para la siguiente ronda del torneo, y ambos intentaban imponer sus condiciones en este combate, con Heights recurriendo a algunas maniobras de la lucha amateur, con Crusifino intentando defenderse utilizando un estilo rudo. Así, la lucha estuvo bastante pareja por unos minutos, hasta que Heighs sorprendió en un contraataque. El Final Belly to Belly de Tavion Heights Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tavion Heights mostró buenas cosas.

Contras Flojo combate.



WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 6. Nikkita Lyons vs. Tatum Paxley Nikkita buscaba retomar el ímpetu que tenía antes de su lesión, pero Tatum Paxley tenía otros planes y su reciente cambio no solo eran en la apariencia, sino también en su estilo de luchar, mostrándose más agresiva, pero Nikkita no iba a caer con eso y empezó con su ofensiva utilizando sus piernas, conectando un suplex y poniendo fuera de combate a su rival con su Tornado Kick. El Final Tornado Kick de Nikkita Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Nikkita volvió y dominó como siempre.

Contras Flojo combate.



WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 7. Hank Walker y Tank Ledger vs. Gallus Los otros miembros de Gallus también vieron acción y Joe estaba un poco paranoico en ringside tras lo ocurrido en su combate más temprano. Si bien Gallus tomó la iniciativa en el combate, Hank y Tank se las arreglaron para contraatacar y dejar a Wolfgang momentáneamente fuera de combate, aunque este mismo intervino para frenar el ataque de Hank y lo mantuvieron aislado por algunos minutos, mientras que Tank no pudo entrar porque el réferi no vio el relevo, e incluso Wolfgang se hizo cargo de él afuera. El Final Cuenta de tres de Mark sobre Hank. Valoración 4.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Destrucción para Gallus, quienes no se fueron en blanco.

Contras Resultado y desarrollo predecible.



WWE NXT 19 de diciembre 2023 | Resultados en vivo | Tiffany Stratton vs. Fallon Henley 8. Ilja Dragunov vs. Ridge Holland Ridge Holland llegó a NXT con algo que demostrar, pero probablemente escogió al peor rival posible, ya que Dragunov también es un buen golpeador, más allá de su condición de campeón. Así, Tras una ofensiva inicial de Ridge, Ilja lo detuvo con un gran lazo, antes de empezar a repartirle machetazos. Ridge intentaba contraatacar, pero Ilja se mostraba superior y poco a poco empeazaba a machacar a su rival con su clásica ofensiva, aunque no lograba liquidar. Ridge encontraba de vez en cuanto una oportunidad y en algún momento parecía que lograría la victoria tras un ataque por detrás. Luego, Ridge intentó una llave de rendición, pero Ilja se liberó y ambos forcejearon, hasta que Ridge conectaría una DDT. El Final Mala caída de Ilja y el combate se detuvo. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Fue un decente combate y muy intenso

Contras El abrupto final.



Ridge lucía muy preocupado, al pensar de que sería otro luchador que lesiona. Ilja tuvo que ser sacado en camilla mientras era aplaudido por el público.