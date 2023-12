Desde el nacimiento de la icónica nWo en WCW ha existido el rumor, la acusación, a veces incluso reconocimiento, de que la idea fue inspirada en la invasión de UWF a NJPW. Y por si en las casi tres décadas que han pasado desde entonces no hubiera abordado el tema lo suficiente, Eric Bischoff lo hace nuevamente en el episodio más reciente de 83 Weeks.

► nWo y WCW como UWF y NPJW

«Supongo que a Dave Meltzer y al resto de la base de fans les gusta decir, ‘Oh, robó la idea de nWo’. Nunca estudié su creatividad. No sé nada acerca de sus tomas de control o invasiones. Estudié la presentación general de por qué la gente en Japón piensa que la lucha libre profesional es real y por qué la gente en Estados Unidos piensa que es una broma.’

After leaving NJPW, 1st Tiger Mask Satoru Sayama again revolutionizes pro wrestling in the original UWF. (1984 – 1985) 🐯👑 pic.twitter.com/Yhd3bZo72o — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) December 5, 2022

«Eso es lo que estaba buscando, y esa experiencia de ir a Japón con el respeto de ‘¿qué puedo aprender aquí?’ No puedes exportar todo de Japón y que funcione. La cultura es diferente, hay tantas variables en los Estados Unidos que no controlamos, así que no puedes exportar todo lo que ves y traerlo de vuelta, pero hay algunas cosas.»

Aquí entramosa la tan habitual controversia a lo largo de la historia de la lucha libre de inspiraciones/copias/tributos, que más regularmente vuelve a la primera plana con el tema de los movimientos; cuando CM Punk volvió a WWE hace semanas, KENTA se burló de él diciendo que debería crear un nuevo remate para que él pueda robárselo, haciendo referencia a que el Best in the World le robó a él el GTS (Go To Sleep).