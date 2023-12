Tan grande como es Kurt Angle en la historia de la lucha libre profesional -uno de los mejores que lo ha hecho nunca, como suele decirse- no se habría iniciado en las cuerdas de no haberse inspirado por Steve Austin, a quien considera el más grande de todos los tiempos. El WWE Hall of Famer expresa cuánto admira a Stone Cold en el último The Kurt Angle Show.

Sobre luchar contra Steve a finales de 2000, en uno de los primeros combates de Austin desde su regreso de una cirugía en el cuello: «Cuando estábamos estructurando el combate, fue muy amable conmigo porque me dijo: ‘¿Qué quieres hacer?’ Yo le dije: ‘Eres Stone Cold Steve Austin. Haremos lo que quieras hacer’. Y él dijo: ‘No, no, no. Vamos a hablar sobre esto juntos. Vamos a idear algunas cosas buenas juntos’. Así que me permitió comenzar a dejar que mi mente pusiera en marcha el motor en mi cabeza. Esto fue bueno porque Steve me estaba enseñando a aprender a estructurar combates y armarlos. Porque él podría haberlo hecho todo solo, pero también quería que lo hiciera yo. Y lo que estaba haciendo era ayudarme a aprender. Eso fue un gran activo. Por eso me encantaba trabajar con Stone Cold y saber que… pero Steve era tan bueno en el ring. Siempre que estuviéramos en el combate y se acercara el siguiente momento y él cambiara el plan, yo decía: ‘Bueno, ¿qué estamos haciendo?’ Él decía: ‘Solo quédate conmigo’. Y hacía el cambio, luego volvía al momento que se suponía que íbamos a hacer. Era muy bueno en eso. Realmente era bueno improvisando.»

Steve Austin vs Kurt Angle

SummerSlam (2001) pic.twitter.com/ruNzcoFDBX — 2000's WWE (@2000s_WWE) March 5, 2023

Sobre estar nervioso al trabajar con Steve Austin: «Es la estrella más grande en la historia del negocio. Quiero decir, es el tipo que más dinero ha generado que hayan tenido. Tal vez fuera de Hulk Hogan, pero yo los pondría a ambos ahí. Pero sí, Steve era la mayor estrella en el negocio en ese momento.»

Sobre entrar en la lucha libre por Austin: «Fue un honor completo, una vez más, estar en el ring con Stone Cold Steve Austin. Estaba tan cautivado cuando entré en el ring con The Rock, pero cuando entré en el ring con Stone Cold, no olvides que él es la razón por la que me uní a la WWE, ¿verdad? Así que era un gran honor estar dentro del ring con él.»