AEW Dynamite se presenta este miércoles en el Paycom Center, en Oklahoma City, Oklahoma,(anteriormente llamado Ford Center, Oklahoma City Arena y Chesapeake Energy Arena), coliseo con capacidad para 19,599 personas, es la casa de los Oklahoma City Thunder de la NBA.

►La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Adam Page venció a Roderick Strong (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Andrade el Ídolo venció a Brody King (*** 1/2) Riho venció a Ruby Soho (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Rush venció a Jay Lethal (***) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Jay White venció a Mark Briscoe (****) TORNEO CONTINENTAL CLASSIC: Jon Moxley venció a Swerve Strickland (****)

►Este miércoles en AEW Dynamite

La recta final del torneo Continental Classic será intensa, y dos son las luchas clave en la Liga Dorada. El líder del grupo, Jon Moxley, quien va invicto y lleva doce puntos, enfrentará a Jay White, quien suma nueve. De ganar Moxley, será inalcanzable; pero si pierde, White lo empatará. Por su parte, Swerve Strickland, con nueve puntos, puede aspirar a los doce si logra vencer al mexicano Rush, que lleva seis. Uno de los escenarios posibles es que, al final del día, tanto Moxley como White como Strickland estén empatados en puntaje.

En la otra lucha del Continental Classic veremos a dos que ya no tienen nada que perder, pues no tienen posibilidades de ganar: Mark Briscoe y Jay Lethal, quienes no han logrado ni una sola victoria. Pero después del encuentro, como consuelo, uno de ellos (o ambos, si empatan) no se quedará en ceros.

Saraya y Riho se enfrentarán en un mano a mano con la estipulación de retadora número uno. La ganadora enfrentará a la Campeona Mundial AEW, Toni Storm, con el título en juego.

Otro interesante combate será el choque entre Roderick Strong y el Campeón de Peso Crucero AAA, Komander.

Además, Samoa Joe y MJF estarán presentes, y sin duda hablarán de su duelo titular en Worlds End.