Becky Lynch planea retirarse en WWE

Becky Lynch se ha convertido en una de las superestrellas femeniles de la WWE con más logros en la historia, logrando la hazaña histórica de ser la primera mujer en ganar en un evento estelar de WrestleMania en el 2019. También ha logrado conquistar casi todos los logros que una mujer puede obtener en WWE, exceptuando el maletín de Money in the Bank. En la actualidad, a pesar de estar lejos del panorama titular, sigue siendo relevante en cada rivalidad que disputa.

► Becky Lynch está cumpliendo su sueño en WWE

A pesar de sus amplios logros, ha habido discusiones sobre el estado del contrato de Becky Lynch con la WWE, ya que los informes indicaban que su acuerdo expirará en junio de 2024, lo que generó especulaciones sobre su futuro en la empresa. No obstante, no parece que WWE vaya a dejarla escapar tan fácilmente.

Becky Lynch fue entrevistada recientemente en Strutting From Gorilla y mencionó que le gustaría terminar su carrera en la WWE. Considerando que oficialmente no se sabe si culminará el próximo año en la compañía, esto resultó una declaración bastante audaz.

«Absolutamente. Absolutamente. Absolutamente quiero terminar mi carrera en WWE. Mientras crecía, WWE es lo que veía, es lo que amaba, es la razón por la que me convertí en luchadora profesional. Ahora, después de haber estado en él, me encanta. Amo a la gente, amo a la audiencia y amo poder ser una parte importante del cambio. Me encanta poder seguir impulsando eso y que mi voz importe en la WWE”.

“Me siento escuchada y siento que hemos podido cambiar el panorama de la lucha libre femenil para siempre. Eso me parece muy especial. Es mi casa. Es donde nací como luchadora profesional en muchos sentidos en términos de mi influencia, y es donde me retiraré”.

En el futuro inmediato, los fanáticos la verán enfrentarse ante Nia Jax en el próximo episodio del 1 de enero de WWE Raw, denominado Day 1. Ambas han estado rivalizando durante las últimas semanas, y han traído un poco de historia sobre la mesa, al ser Nia Jax quien accidentalmente le rompió la nariz con un golpe, que a la postre terminó impulsando la carrera de The Man.