Fallon Henley, ultima clasificada al Iron Survivor Challenge

El repechaje femenil para el Iron Survivor Challenge, se enfrentaron Roxanne Pérez, Fallon Henley, Kiana James y Thea Hail, buscando el último lugar para este combate en Deadline.

La lucha comenzó a toda velocidad, pues las cuatro gladiadoras buscaron con todo intentar llevarse el combate de forma rápida, lo que no iba a suceder.

Después de los primeros momentos, Kiana tomó el control al golpear a Roxanne con su bolso y luego enfrentarse a sus otras rivales en un intento por lograr el conteo y asegurar la victoria.

Who wants it more???

The last spot in the Women’s Iron Survivor Challenge is on the line RIGHT NOW on #WWENXT! pic.twitter.com/rLcfHiw6WN

