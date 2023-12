Gable Steveson está dando sus primeros pasos en WWE a través de NXT. Todavía tiene mucho que demostrar, de hecho, aún no está luchando ni apareciendo de manera regular, pero su compañero Brooks Jensen le ve un gran futuro, como señala en Scoop Slammed.

► Brooks Jensen alaba a Gable Steveson

«Gabe fue alguien que observaba en la secundaria cuando luchaba en la universidad. Cuando yo luchaba en la secundaria, realmente seguía sus combates. Era un gran admirador suyo. Poder compartir el ring con él fue un verdadero honor.

«Así como Kurt Angle, para alguien que no ha estado tanto tiempo aquí como la mayoría, lo está captando bien. Verlo entrenar, observar cómo se esfuerza en el gimnasio, el cielo es el límite para él.»

Jensen habla también de que durante el episodio de NXT de 30 de octubre apareciera para una lucha no televisada con Oba Femi con la canción ‘Separate Ways (Worlds Apart)’ de Journey, lo cual es sorprendente porque WWE no suele usar música con licencia.

«Honestamente, no sé cómo se filtró. Entre bastidores, no sé cómo sucedió. Fue un verdadero honor hacerlo. Todos en el PC saben que amo la lucha territorial de los años 80, eso es lo mío. Poder salir con esa canción y presentar ese lado de mí fue un verdadero honor. Estoy contento con las reacciones que obtuvo. Realmente me hizo sentir bien conmigo mismo. Al ver la reacción de la multitud también, cuando lo vi de nuevo, fue un verdadero honor. Quién sabe qué veremos en el futuro«.

Mientras, veamos cómo luce el cartel de NXT Deadline 2023 a falta de cuatro días para el evento premium y en espera de ver qué sucede en el nuevo programa de la marca amarilla: