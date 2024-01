Fans piden a Kofi Kingston no sentirse culpable por lo ocurrido

El 2024 inició con un gran susto para WWE, sus luchadores y sus fans, pues en el primer Raw del año, Giovanni Vinci sufrió una aparatosa caída de cabeza contra la lona, luego de haber quedado noqueado por unas patadas voladoras de Kofi Kingston.

Ante lo duro de la situación, Kingston emitió un mensaje muy emotivo en su cuenta de X, en donde se lamentaba por la lesión de Vinci. Sin embargo, rápidamente recibió el apoyo de todos los aficionados, dado que son cosas que pasan en la lucha libre.

► Los fans expresan su gran apoyo a Kofi Kingston

Damn… — Kofi Kingston (@TrueKofi) January 2, 2024

«Maldición…»

Ante esto, los aficionados rápidamente salieron a darle su apoyo:

Don't beat yourself up about. We love you kofi — Shayla (@kamisha8906) January 2, 2024

«¡No te martirices por eso! Te queremos, Kofi».

not your fault at all! we love you kofi — pau (@316REIGNS) January 2, 2024

«¡Para nada es tu culpa! Te queremos un montón, Kofi».

It’s all good king — Roman Reigns SZN 💥 (@reigns_era) January 2, 2024

«¡Todo tranqui, rey!»

mistakes happen, don't sweat it — geothefeo12 (@geoisucey) January 2, 2024

«Tranqui, todos metemos la pata de vez en cuando, no te preocupes».

That’s wrestling. Hope Vinci is fine. — Ryan™ (@RyanJKrul) January 2, 2024

«Esto es lucha libre. Espero que Vinci esté bien».

Anything can happen when you high flying king! — Dominic Booth (@processangel1) January 2, 2024

«¡Cuando eres el rey del vuelo alto, cualquier cosa puede suceder!»

Not your fault Kofi, keep that head up man — Hussein (@whoishussein_) January 2, 2024

«No es tu culpa, Kofi. Sigue en alto, amigo».

Not you’re fault, praying he will be ok — Asad Ali (@Asadcfc66) January 2, 2024

«No es tu culpa, hermano. Oremos para que esté bien».

Por fortuna, como ya lo reportamos también aquí en SÚPER LUCHAS, Vinci ya respondió a los fans y aseguró que se encuentra bien de salud.