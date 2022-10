Alex Hammerstone nunca ha luchado en WWE pero realizó cuatro pruebas, en 2015, 2016, 2017 y 2018. No tuvo éxito en ninguna de ellas. Pero él no está amargado por aquello. Menos aún cuando se encuentra en el mejor momento de su carrera, cuando ha superado el año como Campeón Mundial MLW.

► Alex Hammerstone, de fallar en WWE a triunfar en MLW

«No soy el tipo de persona que llega a cierto punto y luego mira hacia atrás con la actitud de: ‘esos tipos me fastidiaron cuando tuvieron la oportunidad. No es así, cuando tuvieron la oportunidad de firmarme, podría haber mostrado ese potencial en bruto, pero no había comenzado a florecer, no había comenzado a demostrar de lo que soy capaz, mi potencial solo estaba en bruto».

«Ser rechazado podría haber sido esa patada en el trasero que me dejó en el camino en el que estoy ahora«. Hammerstone hacía estas declaraciones hablando con Wrassingh. Al mismo tiempo dejaba la puerta abierta a trabajar con WWE en el futuro, aunque aclarando que no es una prioridad.

«Tal vez en el futuro haya otra oportunidad de trabajar juntos. Por el momento, estoy agradecido por todo lo que sucedió de la manera en que sucedió porque me ha convertido en el luchador que soy hoy. En cuanto al futuro previsible, estoy bajo contrato con Major League Wrestling. Mis planes inmediatos son lo que tengo por delante. Así que en este momento, estoy enfocado en, ya sabes, ser el mejor Campeón Mundial de MLW que pueda ser porque ahí es donde estoy. Me quedan muchos objetivos. Pero por otro lado, las posibilidades son infinitas. No he escrito nada fuera de la mesa. No tengo mis ojos puestos específicamente en ningún objetivo».

