¿Cuál es realmente la relación entre AEW y GCW?

Mientras hablaba recientemente en The Business of the Business acerca de la renovación de Jon Moxley con AEW que no le permitiría luchar tan habitualmente en su compañía, Brett Lauderdale, propietario de Game Changer Wrestling, dio a conocer cómo es su relación con la organización de Tony Khan.

► La relación entre AEW y GCW

«He tenido muy poca interacción con AEW a lo largo de los años. Programando a Moxley, nunca hablé con AEW, siempre fue solo Mox, hablando con él y él manejando, supongo que lo que fuera necesario manejar con AEW. No lo sé, seré honesto. La verdadera respuesta honesta es que no sé cuál es nuestra relación con AEW, y no lo digo de una manera mala o buena. De nuevo, tengo muy poca interacción directa con AEW. Así que no lo sé. En términos de que haya personas de AEW a las que se les prohíba luchar para GCW, no estoy seguro de que exista tal edicto.

«Pensaría que si esa fuera una regla, supongo que lo sabría. Pero, de nuevo, no me envían un correo electrónico semanal ni una actualización. Así que no estoy seguro. Todo es caso por caso. Así que ya veremos. Creo que somos muy afortunados y estoy muy agradecido por todas las veces que han tenido la amabilidad de permitir que su talento venga y trabaje para nosotros. Incluso si es el final, incluso si ya no vamos a ver a su gente, ha sido bueno mientras duró, y ha ayudado mucho a nuestra compañía y estoy agradecido por eso».

¿Os gustaría que AEW y GCW trabajaran juntas?