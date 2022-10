WWE y GCW, ¿trabajando juntas?

Lejos ha quedado 2020 y aquella pugna que Game Changer Wrestling mantuvo con WWE en pos de que el gigante estadounidense no registrara el término «The Collective», nombre de la agrupación de promotoras independientes que lideran los «Last Outlaws» y que tanto dan de qué hablar cada semana de WrestleMania.

Hoy día, GCW y WWE parecen guardar buena relación. Brett Lauderdale, quien compartió plano con Stephanie McMahon en una instantánea el pasado abril, expresó recientemente vía Twitter que si la actual directora general de WWE da su beneplácito, le encantaría tener a Omos en algún show de su empresa. Todo, como previa de una última semana en la que Joey Janela ha estado haciendo promoción de los shows televisivos de WWE a través de sus redes sociales.

