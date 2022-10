Jon Moxley nunca ha triunfado en ninguna compañía como en AEW -actualmente está en su tercer reinado (el único luchador que lo ha conseguido hasta ahora) como Campeón Mundial de Peso Completo- pero mientras tanto otra en la que no ha dejado de llamar la atención es Game Changer Wrestling, donde también fue Campeón Mundial. Lamentablemente para la misma, no está claro si «MOX» va a volver a luchar en su encordado, al menos durante su nuevo contrato con All Elite Wrestling. Aunque él decía recientemente que seguirá trabajado en el circuito independiente:

“Si hay algo de lo que quiero ser parte, encontraré la manera de hacerlo realidad. Eso es más difícil ahora: tengo mi familia, lucho en AEW y New Japan. Pero me encanta apoyar la lucha libre independiente. Así que nunca sabes cuándo o dónde podría aparecer».

► Jon Moxley, entre AEW y GCW

De ello estuvo hablando Brett Lauderdale, propietario de GCW, en The Business of the Business:

“No creo que lo veamos con tanta frecuencia. Pero creo que lo volveremos a ver. Creo que si llega un momento en el que hay alguien con quien quiere luchar o un espectáculo del que quiere ser parte, creo que estará allí. Creo que me lo hará saber de la misma manera que me lo ha hecho saber durante los últimos, lo que sea que haya sido, 399 días. Me envía un mensaje de texto y dice: ‘¿Qué tienes por venir este mes?’ o ‘¿Cuándo vas a estar en este lugar?’ Así es como a menudo nos juntábamos. Así que no me sorprendería si vuelvo a saber de él en unos meses o seis meses o lo que sea, en algún momento del próximo año, no me sorprendería si vuelve y se viene para otro evento. Pero, de nuevo, tiene prioridades y no lo espero. No sé cuál es la palabra. No me sorprendería. Continuaré considerándolo como un bono cada vez que venga.

«Una vez más, no lo está haciendo por el dinero. Este tipo no necesita dinero de las empresas independientes de lucha libre, y no puedo pagarle nada parecido a lo que probablemente le pagan semanalmente en AEW, ni esperaría eso ni pediría eso. Solo está aquí porque hay un lado de él que todavía ama la lucha libre independiente. De ahí viene y es parte de su personalidad. Creo que hay una razón por la que ha hecho tantos espectáculos para nosotros y estuvo bien con ser nuestro campeón durante más de un año. Creo que es porque nos respeta y lo que hacemos y lo que representamos. Entonces, nuevamente, Mox es un tipo que, incluso con este nuevo contrato, todavía creo que tiene la capacidad de tomar muchas de sus propias decisiones, y si alguna vez pidiera un favor o un permiso para algo, no veo a Tony Khan diciendo que no para siempre. Creo que siempre hay un momento y un lugar o una razón que podría tener sentido. Así que ya veremos».

¿Os gustaría ver nuevamente a Jon Moxley en GCW?